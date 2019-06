Program je určen na podporu vybraných sbírek konaných na území Frýdku-Místku, které mají veřejně prospěšný účel. Může jít také o charitativní nebo humanitární sbírku či například rozvoj vzdělání.

Pokud žadatelé uspějí, město pro účel zařazený do programu zřídí veřejnou sbírku. Tak jako v případě sbírky na opravu evangelického kostela. Díky transparentnímu účtu půjde vidět, kolik už se vybralo peněz. Dar od města by pak měl být ve výši částky vybrané ve sbírce, v případě kostela by mělo jít maximálně o 200 tisíc korun. Město si tak prakticky ověří, nakolik vnímá konkrétní projekt jako prospěšný i veřejnost, a v jaké výši má být z městského rozpočtu spolufinancován.

„Myslíme si, že z dlouhodobého pohledu by město mělo umožnit, aby občané svým vlastním rozhodnutím rozhodovali o různých projektech,“ řekl při včerejším jednání zastupitelů primátor Michal Pobucký, který počítá s tím, že se městu v každém roce dostane na stůl seznam několika dalších projektů, o kterých se bude rozhodovat.

Jiří Novák, kurátor sboru Českobratrské církve evangelické ve Frýdku-Místku, zatím nechce spekulovat, jestli sbírka uspěje. „Potřebujeme hlavně zpevnit hlavní pilíře, které se trošku rozjíždějí, což je nenákladnější položka. Kostel má 110 let a potřebuje údržbu,“ podotkl. Bude-li sbírka, která potrvá do podzimu, úspěšná, může to prý pomoci k získání dalších prostředků z Norských fondů či jiných zdrojů.

Evangelický kostel byl postaven v novogotickém slohu mezi lety 1910 a 1911, je zařazen v seznamu kulturních památek. Jenže odpadávají cihličky, které tvoří fasádu stavby, problémem je zatékání. Nechybí proto projekt celkové opravy fasády a vnitřních napadnutých omítek. Farní sbor organizoval v nedávné době benefiční koncerty, jejichž výtěžek putoval na opravu. „Lidé se mohli o kostele něco dozvědět, spousta z nich třeba do kostela nechodí a přišla na koncert,“ řekl Jiří Novák s tím, že ani zákon o církevních restitucích sboru ohledně opravy kostela nic nepřinesl. Na milionové opravy sbor nemá peníze.