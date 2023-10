Jakmile začalo kácení kolem rybníčku mezi kopcem Štandl a dálnicí D56 u Frýdku-Místku, objevily „zaručené zprávy“ o developerech, investorech a budování supermarketu. Realita je ovšem úplně jiná.

Revitalizace pod Štandlem ve Sviadnově, 12. 10. 2023. | Video: Deník/Radek Luksza

„Nic se tu stavět nebude a už vůbec ne obchod. Dáváme do pořádku léta zanedbávaný mokřad. Chceme obnovit vodní plochu, vysadit kultivovanou zeleň a vytvořit pro lidi procházkovou rekreační zónu,“ informoval David Novák, starosta Sviadnova, kam lokalita spadá. Supermarket označil za naprostý nesmysl.

Sviadnovská radnice nechala vykácet patnáct stromů – náletových, starých a prohnilých, aby neohrožovaly okolí a obnovila se zeleň. Obec usiluje o to, aby se malý rybník více naplnil vodou. „Plochy v okolí jsme i díky spolupráci s veřejností zatravnili a osadili kvetoucími plodinami. Vzniklo příjemnější prostředí pro lidi i pro volně žijící živočichy,“ doplnil starosta.

Víkendové tipy. Na Frýdeckomístecku si jedlíci a milovníci hudby přijdou na své

Blízkého kopce Štandlu s jeho historií a legendami si ve Sviadnově považují tak, že tady nedávno zřídili naučnou stezku od brodu na říčce Olešné směrem na vrchol kopce (349,4 metrů nad mořem). V éře komunistů tady vojáci zřídili retranslační odrážeč rádiových vln, čímž zničili nejméně půlku pozůstatků středověkého hradiště.

Podle vyprávění tu původně žádný kopec nestál, traduje se totiž, že ho navršili hunští válečníci svými přilbicemi jako mohylu pro samotného vojevůdce Atillu. V útrobách Štandlu měli Attilu uložit nejprve do zlaté, pak do stříbrné a nakonec do kovové rakve. Vrch se každopádně stal místem opředeným tajemstvím a vyprávěním o skrytých pokladech.