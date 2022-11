Jak vzpomíná na první gratis klientelu? “Žena, která byla před několika lety pobodána ve školce, když vyzvedávala dítě. Dále paní s onkologickým onemocněním, kterou opustil přítel a zůstala sama s dítětem. A pak maminka dvou malých dětí, která měla potíže jak partnerem, tak se sháněním slušné práce. Neobešlo se to bez slz štěstí,“ vzpomíná paní Božena, která má salon v Beskydské ulici.

Byla by ráda, kdyby na její výzvu zareagovali lidé, kterým se třeba v poslední době stala nějaká nepříjemná událost, nebo ti, kdo sami pomáhají druhým a nikdy se jim to nevrátilo. „Nic na oplátku neočekávám, bude mi stačit dobrý pocit z toho, že udělám dobrou věc. Nevěřím na karmu, ale na to, že by lidé měli být k sobě laskavější,“ vysvětluje kadeřnice.

Odpovědí na svou výzvu už má okolo stovky. Zatím vybrala jednu adeptku: “Moc hodnou někdejší pracovnici domu s pečovatelskou službou,” popisuje Božena Rohlová. „Někteří mi psali, že jsou nemocní, jiní, že prostě nemají peníze na holiče. Další, že jen sebrali odvahu a ozvali se. A dostala jsem taky poděkování, že to jako živnostnice v dnešní složité době dělám,“ pokračuje.

Zbývající dva “klienty” se silnými lidskými příběhy, kterým poskytne své služby v hodnotě od patnácti set korun výše, vybere prý do konce listopadu.

„Pak musím hledat termíny, abych to stihla ještě do Vánoc. Právě nabitý diář mi toho nedovolí nabídnout více,“ uzavírá kadeřnice z Frýdku-Místku. Očekává, tak jako vloni, poptávku po stříhání, barvení a foukání vlasů. Na její e-mail cervakovab@seznam.cz se totiž ozývají téměř výhradně dámy.