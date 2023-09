Čtvrteční státní svátek bude pro mnohé znamenat též volno v pátek a protože předpověď počasí je právě na 28. i 29. září více než příznivá (sobota už vypadá deštivě, ale v neděli 1. října se má počasí opět lepšit), spousta lidí vyrazí na prodloužený víkend na čerstvý vzduch do Beskyd. Deník přináší pár zajímavých tipů z turistických středisek, která očekávají nápory návštěvníků.

Beskydy jsou nádherné za každého počasí. | Foto: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Bílá

Lyžařské areály v Beskydech, 27. listopadu 2022, Bílá. Lyžařský areál Ski Mezivodí.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Dětský letní park v oblíbené turistické destinaci uprostřed Beskyd chystá na poslední sobotu v září něco navíc ke spoustě zdejších atrakcí. Na tři hodiny odpoledne zve na tradiční Drakiádu, kde si účastníci mohou své draky nejen pouštět, ale též vyrábět. K tomu se bude soutěžit ve třech „dračích“ kategoriích. Chybět nemá ani opékání špekáčků či malování na obličeje.

Změní se tvář Frýdku-Místku? Zde jsou zásadní stavby, které ovlivní podobu města

Ski Park hned naproti Dětského letního parku v Bílé se připravuje na zimní sezonu, před dokončením už je rekonstrukce lanovky na severním svahu: Má být šestisedačková místo čtyřsedačkové a se zprovozněním se počítá v polovině prosince. Pod svahem je také zavedené bistro Špicar patřící místnímu lyžařskému spolku, který podává poctivé husté polévky, dobré pivo, vychlazené proseco či tradiční dortíky a domácí borůvkové knedlíky.

Zelňačka: 65 korun za porci (Špicar)

Pivo: Radegast dvanáctka za 46 Kč, desítka za 39 Kč (Špicar)

Nealko: čepovaná malinovka a čepovaná kofola 7 Kč za deci (Špicar)

Hlavní jídla: od 65 Kč za polévku (podle denní nabídky, frankfurtská, gulášová, hrachová, zelňačka) až po 145 Kč (borůvkové knedlíky, řízek s hranolky nebo bramborem, smažený sýr s hranolky nebo bramborem) v bistru Špicar

Parkování: zdarma, centrální parkoviště 650 míst, Bumbálka 75 míst, Mezivodí 120 míst, u kostela sv. Bedřicha 35 míst, Třeštík 20 míst

Lysá hora

Z výletu na Lysou horu přes spoustu dalších atraktivních míst v jejím okolí.Zdroj: Daniela Holincová

Beskydská královna bude patřit od čtvrtka 28. do pátku 29 září nejen obyčejným turistům, ale i opravdickým nadšencům. Chystá se totiž úprava vrcholu, konkrétně oblasti okolo obelisku a spolky Beskydhost a SK K2 k tomu poptávají dobrovolníky – ať na Lysé hoře vznikne společné dílo všech! „Je to první dobrovolnická akce, do které se můžete aktivně zapojit. Pod odborným vedením budeme společně tvořit chodník směřující k obelisku a připravovat materiál pro další etapy. Je to šance pomoci, ale také zanechat na Lysé stopy vlastního úsilí,“ upozorňují Vít Březina a Libor Uher za organizátory.

VIDEO: Svatováclavské slavnosti v Hukvaldech, otevírají se i nové prostory hradu

Na webu naselysa.cz se dá na tuto akci hlásit. Lidé k úpravě mohou nahoru nosit i vlastní kameny (ale ne nasbírané v chráněné krajinné oblasti!), nejlepší budou deskové či ve velikosti cihly. Hned po ruce bude občerstvení v Bezručově chatě, část její nabídky viz níže.

Zelňačka: 71 Kč za 0,33 litru (bez pečiva)

Pivo: Radegast desítka za 47 Kč, dvanáctka za 50 Kč, Pislner Urquell za 61 Kč

Nealko: Birell za 50 Kč, Kofola za 52 Kč,

Hlavní jídla: od 189 Kč (halušky s brynzou a špekem, šišky s mákem) po 229 (pomalu pečená krkovice, houbová omáčka a brambor)

Parkování: zákaz vjezdu, na „Lysou“ se chodí pěšky

Prašivá

Prašivá ve Vyšních Lhotách, kam se na sobotu 17. června svolávají turisté - dobrovolníci pro projekt Stezky z lásky.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Sám provozovatel zdejší chaty, horal a cestovatel Martin Stiller v sobotu 30. září seznámí návštěvníky Pusteven, o čem je vlastně život chataře. Přednáška s promítáním začíná v šest večer a její účastníci se dozvědí, že k němu přišel čirou náhodou. „Dostal jsem nabídku z Klubu českých turistů, zda bych jim nepomohl se zdejší zanedbanou chatou. Nejdříve jsem odmítal, ale později se mi tato výzva rozležela v hlavě, slovo dalo slovo a tak to celé začalo,“ vypravuje Stiller.

Takové jsou ceny menu ve Frýdku-Místku. Oběd pod 150 korun není problém

Jak upozorňuje, se ženou Martinou převzali chatu doslova ve zbídačeném stavu. „Nastartovali jsme ale veřejný projekt její záchrany, aniž bychom tušili, do jakých rozměrů i věhlasu se to celé rozjede. Teď už máme za sebou osm let chataření. Prašivá získala znovu zašlý lesk a slávu a je jednou z nejoblíbenějších i nejnavštěvovanějších u nás,“ pochvaluje si horal Martin Stiller.

Zelňačka: půllitrová porce (tu nabízí málokdo!) za 79 Kč s chlebem v ceně

Pivo: 12° za 49 Kč, 10° za 47 Kč, samozřejmě Radegast 0,5 l

Nealko: čepovaný Birell i Kofola 47 Kč

Hlavní jídla: od 169 (například kuřecí rizoto nebo bramborové špalíčky s nivovou omáčkou) po 179 Kč (výpečky, halušky, guláše, borůvkové knedlíky)

Parkování: zákaz vjezdu (povolenky se vydávají předem jen ubytovaným), na výchozích místech dole není problém nechat auta

Pustevny

Na Pustevny a Čertův mlýn je třeba posilnit se v chatě Libušín pořádnou svíčkovou.Zdroj: Daniela Holincová

Nejvyhledávanější vrchol valašské části Beskyd bude o žít hlavně třetími narozeninami obnovené chaty Libušín. Podrobnosti najdete ZDE.

Kromě toho se tady naskytne poslední příležitost obdivovat pískové sochy ohrožených zvířat (sloni, gorily, nosorožci, šelmy, lemuři, pandy, želvy …), jak upozornila Dita Korčak za organizátory této expozice.

Kamery, asistenti, policie. Frýdek-Místek se snaží, aby Anenská nebyla ostudou

„Pořád jsou jakoby nedotčené – na to, jak kolikrát zmokly, jaké lijáky tady byly. Příští týden je budeme dávat pryč,“ popisovala s tím, že výtvory v létě viděly tisícovky lidí.

Zelňačka: kyselica 0,3 litru + chleba za 55 Kč (Bufet u Bárty), kyselica 0,3 litru + chleba za 60 Kč (Bufet U Koliby)

Pivo: Svijany 11° za 45 Kč (Bufet U Bárty), Radegast 12° za 49 Kč (Zelená bouda), Pilsner Urquell za 69 Kč (Maměnka - Libušín)

Nealko: čepovaný Birell za 47 Kč (Horní stanice lanové dráhy), limonády oranž, citron, cola 0,3 litru za 18 Kč (U Záryša),

Hlavní jídlo: od pohankové kaše na medu se švestkami a tvarohem za 179 Kč až po jehněčí z domácího chovu na slivovici s krupicovými noky za 369 Kč (Maměnka - Libušín)

Parkovné: nahoře od 7 do 20 hodin cena za den 200 Kč (a při příjezdu po 15. hodině jen 100 Kč), dole u lanovky může stát až šedesát aut v pracovní dny zdarma, o víkendech za 80 Kč na den (nebo se slevou při předložení lístku z lanovky)

Lanovka: dospělí jeden směr 220, zpáteční 270 Kč, děti jeden směr 130, zpáteční 160 Kč

Koloběžky: půjčovna má otevřeno za hezkého počasí denně od 10:30 do 17 hodin, při využití on-line rezervačního systému stojí půjčení 200 Kč za koloběžku (mají dospělé, dětské i dospělé se sedačkou pro mrňata), u dolní stanice lanovky 220 a u horní pak 240 Kč

Mosty u Jablunkova – Gruň

Lyžařské areály v Beskydech, 27. listopadu 2022, Staré Hamry. Ski Park Gruň.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

V okolí hotelu Gruň, největšího srubového v tuzemsku, budou mít veškeré atrakce v provozu od čtvrtku 28. září do neděle 1. října od 9 do 17 hodin. Mezi nejoblíbenější tady patří trampolíny a bobová dráha.

A vyhledávaní je samozřejmě čtyřsedačková lanovka, která turisty vyveze nahoru na hřeben, odkud mohou vyrazit na Studeničné, Gírovou i dále na Hrčavu a česko-polsko-slovenské Trojmezí.

Jen pozor na zákazy vstupu do vymezených oblastí lesů v katastru Mostů u Jablunkova po větrné kalamitě, spíše nežli pokuty od strážců v nich skutečně hrozí nebezpečí! A provoz restaurace v hotelu samotném bude v sobotu 30. září omezen kvůli pořádání soukromé akce.

Zelňačka: kyselica za 65 Kč 0,3 litru i s pečivem

Pivo: v hotelu více druhů Budvaru od 47 do 49 Kč, v bufetě venku Radegast desítka za 35 Kč, dvanáctka za 40 Kč

Nealko: čepovaný Birell v hotelu za 45 Kč, plechovkový Birell v bufetě za 40 Kč, čepovaná kofola 9 Kč za deci

Hlavní jídlo: od 146 (bramborové placky na „blaše“ ze zakysanou smetanou) až po 636 Kč (steak „classic“ z hovězí svíčkové)

Parkovné: bezplatné

Lanovka: jeden směr 70 Kč, zpáteční jízda 120 Kč

Bobovka: jedna jízda 90 Kč (při dalších jízdách se cena snižuje, za deset jízd je jen 630 Kč), dítě do tří let zdarma

Trampolíny: dětské, jeden vstup na deset minut 70 Kč, bungee, jeden vstup na pět minut 70 Kč

Namydlená Eli možná byla i u vás aneb když se vášeň mění v kosmetický byznys