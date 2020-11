Fotografie se jménem a místem určení zasílejte na email: Webeditori.SM@vlmedia.cz. Přidejte pár slov, jak vám letošní svatomartinská husa a menu chutnala. Pokud svatomartinské menu děláte doma, rádi zveřejníme i tyto vaše snímky.

Česko aktuálně bojuje s druhou vlnou koronavirové pandemie. Zdravotnické, ale také ekonomické dopady jsou pro společnost zdrcující. Jedním z nejpostiženějších odvětví je bezesporu gastroscéna. Řada restaurací i jejich zaměstnanců se ocitla na pokraji bankrotu. Nejen proto přichází Deník s výzvou: Podpořte restaurace na Frýdecko-Místecku a Třinecku nákupem Svatomartinské husy! V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z podniků, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Také letos husu připravuje i David Wiśniowski, majitel a kuchař restaurace U Pštrosa v jedné osobě. V nabídce má menu s husím stehnem anebo celé husy. Kuchař, který sbíral zkušenosti v mnoha vyhlášených podnicích doma i ve světě, preferuje přípravu husího masa konfitováním, tedy pozvolných a dlouhotrvajícím pečením při nízké teplotě.

„Zájem o husy je, objednával jsem je už jaře,“ říká David Wiśniowski, který ve svém podniku připravuje svatomartinskou pochoutku už několik dní a věří, že hlavní nápor zájemců přijde tento týden. Protože ale letos si lidé svatomartinské husí menu s dobrým mladým vínem nemohou dopřát v restauracích, nabízí je řada podniků v krabičkách, aby si je lidé mohli vychutnat doma.

„Právě kvůli tomu, že můžeme nabízet jídlo pouze s sebou, přizpůsobil jsem tomu přípravu a úpravu jídla. Podáváme jídlo v alobalových grilovacích táccích a dáváme k tomu lidem letáčky, jak mají jídlo ohřívat, aby maso nevysušili a nepřišli o typickou chuť husího masa,“ říká kuchař.

Místo vývaru krémová polévka s dýní a oříšky

Letošní husí menu U pštrosa je tedy následující. Jako předkrm jsou kusí škvarky, dušené v husím sádle, k tomu pyré z hrušky, trocha kmínu a sušené lupínky česneku, s plátkem ředkvičky a jarní cibulkou. Podává se na domácím cereálním chlebu.

Jako polévku zvolil majitel podniku krémovou husí polévku, se zavářku z pečené dýně s oříšky a kozím sýrem. „Loni měla ta polévka velký úspěch,“ připomíná David Wiśniowski.

Při přípravě husy sází jednoznačně na konfitování. „Husu nejprve nasolím a pak nechám v chladu dvě hodiny odpočinout. Pak ji „táhnu“ zhruba 20 hodin v sádle, předtím přidám majoránku, dužinu z pomeranče, pepř, kmín. Protože když to lidé odnášejí domů, dávám jim ke každé porci na letáčku rady, jak maso ohřívat,“ prozrazuje.

Červené zelí David připravuje na divokých brusinkách s jablečným pyré a přidává koření do perníku. Jako přílohu letos zvolil bramborové noky se smaženou cibulkou a petrželkou a také bramborové lokše.

„Chtěl to menu trochu odlehčit a inspiroval jsem se ve staré regionální kuchyni,“ vysvětluje. Pro ty, kteří si objednají celé menu, má připraven skvělý dezert, skořicový pudink s mandlí v bílé čokoládě a s granini jablky Smith. A kdo koupí celé husí menu, dezert má zdarma.

Navzdory tomu, že lidé nemohou do restaurací, jej zájem o sváteční husí menu potěšil. „Lidé nejčastěji chtějí husí stehna, a zřejmě i díky tomu, letos se bude svatomartinská husa konzumovat doma, je zájem také o celé upečené husy. Koupil jsem jich osmnáct a na všechny mám objednávku,“ dodává David Wiśniowski.

Rodinný rituál

Podle Lukáše Chmely, šéfkuchaře restaurace Golf Park Lhotka, popularita Svatomartinských hodů rok od roku roste.

„Řekl bych, že je to trend posledních pěti, šesti let. Když jsem byl na učilišti i pak po vyučení v restauracích, toto jsem nezažil nebo to nebylo v tak velkém stylu. Udělalo se stehno, zelí, šlo toho málo. Jde o to, že příprava je náročná a je kolem toho spousta práce. Lidem se nechce trávit tolik času v kuchyni, husa se nepeče hodinu. A proto to berou tak, že než aby si jídlo chystali doma, raději zajdou do té restaurace, projdou se, vnímají to i jako takový rodinný výlet. Lidem se líbí ten zážitek, že přijdou, nechají se obsluhovat a vychutnají si jídlo na místě. K domu samozřejmě patří svatomartinská vína. Je to opravdu boom a líbí se mi, že i když je teď doba jaká je, lidé se nebojí a peníze v restauraci nechají,“ dodává Lukáš Chmela.

Podobně to vidí David Wiśniowski. „Já osobně mám jako kuchař svátky typu svatého Martina nebo sv. Štěpána, kdy je tradičním pokrmem kachna nebo krůta, rád.

„Doba je hrozně rychlá, uspěchaná, stresující. O svátcích se sejdou rodiny, lidé společně posedí, zajdou do restaurace, povídají si. A chtějí se samozřejmě dobře najíst. Je to taková malá slavnost, pro kterou jim my, kuchaři můžeme zpříjemnit dobrým jídlem,“ je přesvědčen David Wiśniowski.

K TÉMATU

Kam pro svatomartinskou husu na Frýdecko-Místecku

Penzion a restaurace Hrad, Frýdek-Místek



Pokrmy z hus budeme prodávat přes okénkona objednávku

Řádově několik desítek kusů hus nechal nakoupit majitel restaurace a penzionu Hrad ve Frýdku--Místku Kamil Zátopek před blížícím se svatomartinským obdobím.

„Co prodáme, to prodáme, co ne, to se holt vyhodí,“ říká majitel oblíbené restaurace na okraji města. Zatím se daří prodávat jídlo alespoň přes okénko, ale výdělek těžko pokrývá náklady. „I pokrmy z hus budeme podávat přes okénko, ale jen na objednávku. Lidé si musí rezervovat jídlo z me᠆nu den předem, zaplatit zálohu a druhý den si je vyzvednout,“ dodává Zátopek.





Imrvére, Frýdlant nad Ostravicí



Se someliérem přes facebook

Uzavření restaurací před Svatomartinskými hody udělalo těžkou hlavu i majiteli restaurace Imrvére ve Frýdlantu nad Ostravicí. „Odebral jsem šest stovek čtvrtek husích porcí, prodávat přes okénko a rozvoz jsme začali už v pondělí, pokračovat chceme až do neděle,“ řekl majitel Imrvére Jakub Václavínek.

„Hlavní termín pro nás bude 11. listopadu na Martina, pro lidi, kteří si u nás koupí jídlo a víno, jsme připravili večerní facebookový on-line přenos se someliérem a cimbálovou muzikou, takže si to snad naši klienti i přesto, že budou muset jíst doma, užijí,“ těší se majitel.

Část objednaných a nakoupených porcí se podařilo prodat známým a sousedům za nákupní cenu a Jakub Václavínek doufá, že se podaří zbývající porce prodat přes okénko a díky rozvozu.





Krčma Středověk, Frýdek-Místek



Polovinu porcí se podařilo prodat známým, sousedům

Jiří Choleva, majitel vyhlášené Krčmy Středověk ve Frýdku-Míst᠆ku, která každoročně vyprodávala stovky porcí svatomartinských hus, na letošní hodovou sezonu už úplně rezignoval. Naštěstí se mu však podařilo stornovat původní objednávku na 150 kusů hus. „Nakonec jsme koupili jen dvě stě porcí husích stehen, ale ani ty jsme se rozhodli nenabízet zákazníkům. Stovku chlazených stehen se nám už podařilo prodat za nákupní cenu většinou sousedům a známým, zbytek zamrazíme a uvidíme, zda třeba v prosinci je budeme moci použít,“ řekl Jiří Choleva, který přímov restauraci vaří.

„Už v říjnu byla mezi lidmi nejistota, moc do restaurace nechodili. Teď přes okénko prodáváme jen denní menu. Svatomartinské hody přes okénko jsme zrušili, protože by lidé nejspíš nedokázali čekat venku v zimě dvacet třicet minut, než se jim jídlo do boxu uvaří,“ dodává majitel Krčmy Středověk ve Frýdku-Místku.