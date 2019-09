Ve městech v regionu přibývají kamery, které dohlíží na bezpečnost a veřejný pořádek. Strážníci a policisté mají lepší přehled o dění ve městech i díky tomu, že na rozdíl od dřívějška kamery snímají obraz ve vysoké kvalitě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se plánuje rozšíření dosavadního kamerového systému o osm kamer v celkem šesti kamerových bodech. K podpisu smlouvy s dodavatelem by mělo dojít v září, do konce roku by měl být kamerový systém posilněn o nové a modernější kamery včetně softwaru.