/FOTOGALERIE/ Kaňovští hasiči mají v letošním roce pořádný důvod k veliké oslavě. Slaví totiž 100 let od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů. Pokud to epidemická situace dovolí, plánují oslavy na poslední červnovou sobotu.

Starosta SDH Kaňovice Vladimír Vrubel (vpravo) a jednatel SDH Kaňovice Ladislav Chudej (vlevo). | Foto: Deník/Jan Smekal

„Nikdo z nás si netroufá říct, jak se situace vyvine. Každopádně takové jubileum si rozhodně zaslouží pořádnou oslavu. Pokud by to nešlo letos, přesunuli bychom ji v nejhorším případě na další rok,“ uvedl starosta SDH Kaňovice Vladimír Vrubel. „K této příležitosti jsme díky dotaci Moravskoslezského kraje pořídili hasičský prapor. Na oslavách bychom ho chtěli prezentovat jako náš nový symbol,“ pokračoval Vrubel s tím, že oslavy jsou hasiči schopní připravit během tří týdnů, když budou vědět, že jejich konání nebude nic bránit.

Oslav výročí 100 let od založení sboru by se měli zúčastnit kromě kaňovských hasičů také ti z Václavovic, Bruzovic, Vratimova, Datyní, Řepišť a Sedlišť.