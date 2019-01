Region - Český zahrádkářský svaz v Bruzovicích zve všechny zájemce na předvelikonoční posezení.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Akce se uskuteční v úterý 15. března, a to v 16 hodin v zasedací místnosti bruzovického obecního úřadu. Příchozí se mohou těšit na malování kraslic, pletení karabáčů a přípravu velikonočního aranžmá. „Vezměte s sebou vyfouknutá vajíčka, případně materiál ke zdobení, část materiálů bude možno dokoupit. Nezapomeňte doma dobrou náladu a přátele. Zveme všechny, občerstvení je zajištěno," uvedli v pozvánce pořadatelé úterní akce.

Na blížící se svátky se připravují i v Jablunkově. V tamním DDM se 19. března uskuteční čtvrtý ročník „Velikonoční inspirace". Pořadatelé zvou všechny příznivce příjemné atmosféry a kreativní tvorby, zájemci mohou přijít mezi třináctou a šestnáctou hodinou.

V sousedních Mostech u Jablunkova připraví 19. března Gorolské turistické informační centrum v domě PZKO tradiční velikonoční dílny „Jaro a Velikonoce". U této příležitosti vyhlašuje GOTIC soutěž pro širokou veřejnost o nejpěknější velikonoční aranžmá. Podmínkou je zhotovení velikonočního aranžmá může jít například o naaranžovaný košíček s vajíčky, košíček se zajíčkem, velikonoční aranžmá květin, košík s velikonočním jídlem a podobně. Své práce by zájemci měli přinést do čtvrtka 17. března do dřevěnky na Fojtství.

Práce pak budou vystaveny na zmíněné akci 19. března, kde se budou přibližně v 16.30 hodin vyhlašovat výsledky a předávat ceny.