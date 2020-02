Díky transkatetrové metodě dokážou kardiochirurgové a kardiologové z Nemocnice Podlesí v Třinci prodloužit život pacientovi, trpícímu zúžením aortální chlopně, tzv. aortální stenózou. Zákrok se ve více než 80 procent případů provádí přes tříslo, nezanechává jizvu na hrudníku a umožňuje rychlejší rekonvalescenci pacienta.

Lidé se zúženou aortální chlopní mohou žít bez příznaků několik let, než se projeví dušnost, bolesti na hrudi, mdloba, únava a vyčerpání. Aortální chlopeň se nachází mezi levou komorou srdeční a aortou – cévou, která vede okysličenou krev ze srdce do celého těla. Chlopeň funguje jako ventil – zajišťuje, aby se krev nevracela zpět do srdce. Když se chlopeň zúží, neboli zvápenatí, vytváří překážku pro srdce, které přes ni nemůže přepumpovat krev do těla a začne selhávat.

Metoda TAVI představuje miniinvazivní alternativu pro chirurgickou náhradu postižené aortální chlopně díky šetrnému zavedení implantátu. Přístup k srdeční chlopni přes tříselnou tepnu provedli lékaři z Podlesí loni sedmdesátkrát.

„V případě neprůchodnosti pánevních tepen je další možnost vést implantát přes podklíčkovou tepnu, přičemž v obou případech se pacient obejde bez velké operační rány na hrudníku a díky tomu přináší zákrok výrazně rychlejší rekonvalescenci a lepší mechaniku dýchání,“ uvedl Piotr Branny, lékař z Nemocnice Podlesí.

Šetrná metoda dokáže významně prodloužit život pacienta se zúžením aortální chlopně a je určená pacientům, kteří z důvodů vedlejších onemocnění nebo celkového špatného stavu nemůžou podstoupit klasickou operaci. K posouzení, zda je metoda vhodná pro konkrétního pacienta, slouží tzv. EUROSCORE. Je to speciální systém, díky němuž lze odhadnout riziko pro pacienta během klasické operace.