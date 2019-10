V listopadu uplyne pět let od velkolepého koncertu Karla Gotta v Třinci. Vyprodaná Werk Arena tehdy tleskala jak letitým hitům, tak tehdejším novinkám z čerstvého alba. Šlo o jeden z prvních koncertů v nové hale.

Gott se činil také na filmovém plátně – zahrál si v pohádce Když draka bolí hlava, která se v kinech objevila loni na podzim. Natáčelo se na česko-slovensko-polském pomezí, mimo jiné také na Hrčavě.

„Lokace je vybrána opravdu výborně a s citem. Je to pro nás relax a inspirace, protože příroda dodává klid a pohodu. Jsem rád, že nehraju sám sebe, ale kováře. Muže šlachovitého, svalnatého, na kterém je vidět, že je ošlehaný ohněm kovárny a je z něj cítit životní zkušenost,“ svěřil se tehdy Karel Gott. Natáčelo se i na Javorovém, Ostrém, v Třinci či v pralese Mionší.

Jednou tehdy ještě mladý začínající zpěvák Karel Gott pro velký zájem mimo dvou nasmlouvaných koncertů v Národním domě v Místku odzpíval ještě i třetí, a to odpoledne pro mládež.

Karel Gott o mnoho let později koncertoval také ve Víceúčelové sportovní hale ve Frýdku, a to v roce 1988. V kronice haly zanechal krátkou, ale vtipnou glosu: „Nebýt teplé péče ochotných a příjemných zaměstnankyň haly, byla by zde strašná zima.“

Petr Šiška, textař a producent z Třince, o Karlu Gottovi



„Těžko se mi o tom hovoří, spolupracovali jsme spolu přes dvacet let, napsal jsem mu spoustu textů a měl jsem tu čest s ním strávit týden inkognito při natáčení pohádky Když draka bolí hlava. Karel s námi navštívil Dolní Lomnou, prales Mionší, Hrčavu a cítil se tu fantasticky, procestoval celý svět, ale v těchto místech byl poprvé a místní krajinou byl okouzlen. Také jsme spolu natočili jednu z jeho posledních písní, a to německou verzi písně Když draka bolí hlava.“