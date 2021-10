Že se do sněmovny nedostala ČSSD ani komunisté prý pro něj překvapivé není. „Spíše mě překvapení, že se tam nedostala všechny strany, které to měly ‚nahnuté‘,“ říká Letocha.

„Vzhledem ke své čtyřleté práci v rámci Moravskoslezského kraje jsem velice potěšena, že se mi podařilo mandát obhájit. Jsem ráda za to, že jsem v oblasti Karvinska, kde působím a žiji, měla velkou podporu napříč politickým spektrem mezi starosty našich obcí. A jsem tedy ráda i za ně, protože naše spolupráce tak bude pokračovat, máme toho před sebou ještě mnoho,“ svěřila se Deníku Andrea Babišová.

Mile ho prý překvapil výsledek Ano na republikové úrovni . Máme 72 poslanců. To jsem nečekal. Já jsem spokojený,“ tvrdí Bělica. Na téma složení noví vlády se vyjadřovat nechce. „Nic o tom nevím. Nebyl jsme ani v Praze, ale ve štábu tady v Moravskoslezském kraji,“ dodal.

Poslanců za ANO z Moravskoslezského kraje je deset stejně jako dosud. Jen karvinské „buňce“ jeden ubyl. „Obhájili jsme, máme stejný počet poslanců, je to dobré. Výsledek ANO v Moravskoslezském kraji podle mne ukazuje, že svou práci děláme dobře,“ okomentoval výsledky voleb havířovský primátor Josef Bělica, který byl na kandidátce na čtvrtém místě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.