Kauza nenávisti: Na děti by hodil granát, ale jinak prý je to slušný člověk

Marné bylo včera čekání na autora „granátového“ vzkazu pro prvňáčky z Teplic. Petr Valouch z linkového autobusu, kterým den co den jezdí z ranní šichty v Ostravě domů do Brušperka, nevystoupil.

Rodinný dům Petra Valoucha v Brušperku.Foto: Deník / Kaboň Lukáš

U domu v ulici Dr. Martínka se vracela jeho manželka Šárka z procházky. „Dejte pokoj! Minulý týden nám už zle zavařila televize. Nehodláme se k ničemu vyjadřovat,“ odsekla a spěchala dovnitř doprovázena rodinným bernským salašnickým psem. Mezi dveřmi ještě odtušila, že jim mlčení doporučily i jejich dospělé děti. Ty se nicméně už odstěhovaly, syn do Brna, dcera do nedalekého Staříče.

Moc sdílní nebyli ani místní – Brušperk je maloměsto s vesnickým nádechem, kde se lidé navzájem znají a drží při sobě. „Nemohu o něm říkat nic špatného!“ zněla většina odpovědí. Soused mínil, že Petr Valouch by v pracovním týdnu „nevzal štamprli do huby“. Jiný uvedl, že jde o muže, který si při hovoru rozhodně nebere servítky. Vzkaz adresovaný na sociální síti teplickým dětem je údajně „celá jeho mluva“.

„Petra znám snad třicet let, je to kamarád. Tady u nás se po práci nestavuje a vždycky proběhne kolem. Jestli někde něco napsal, je to jeho věc. Nezajímá mě to,“ nechala se slyšet servírka za pultem hospody u autobusových zastávek.

Valouch se vracíval vždy okolo třetí hodiny odpolední z huti v ostravských Kunčicích, kde dělá léta svářeče. „Ráno jel se mnou na směnu, zpátky ale ne,“ tvrdil kolega z fabriky.

Valouchovo jméno však skloňovali někteří Brušperští i s návštěvou kriminální policie. „Objevili se tady v pondělí ráno. Byli z Místku, v civilu s odznaky a vyptávali se na něho,“ vysvětlovali. Podle našich informací postupovali frýdecko-místečtí kriminalisté „v součinnosti“ s teplickými kolegy. Byli požádáni, aby se o pisatele komentáře na Facebooku zajímali. A ten snad i proto včera nevysedl z obvyklého autobusu…

„Mohu potvrdit, že kolegové prověřují komentáře na sociální síti v souvislosti s fotografiemi prvňáčků zveřejněnými v teplické mutaci Deníku,“ vzkázal Daniel Vítek, mluvčí Policie ČR v Teplicích. Jestli proběhly nějaké „úkony“ též v Brušperku či na Frýdecko-Místecku obecně, odmítl s odkazem na probíhající trestní řízení komentovat. Zda pisatel či pisatelé porušili zákon, se ukáže až po vyhodnocení komentářů.