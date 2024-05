Původně před soudem stanulo třiadvacet obžalovaných, dva v průběhu hlavního líčení zemřeli. Všech zbývajících jedenadvacet aktérů bylo uznáno vinnými. Patnáct z nich dostalo nepodmíněné tresty. Dohromady jde o více než 130 let žaláře. Zbylých šest vyvázlo s podmínkami. Soud také uložil peněžité tresty v řádech milionů korun.

Dařilo se mu

Hlavním aktérem, který odešel s nejpřísnějším trestem výrazně přesahujícím deset let žaláře, byl podle soudu Vlastislav Přeček, mimo jiné jednatel společností RC Sport. Svého času patřil mezi přední činovníky fotbalového klubu Slavia Praha. Dokonce se před několika roky stal členem dozorčí rady SK Slavia Praha – fotbal a.s. Ovládal i další společnosti napojené na velký reklamní byznys napříč Českou republikou. Jeho vliv sahal i do Moravskoslezského kraje. Reklamní machinace policie rozkryla při vyšetřování jiné známé kauzy, která se týkala nepravomocně odsouzeného ostravského lobbisty Martina Dědice.

A jak celý řetězec a navyšování cen za reklamy fungoval a jaké tresty dostali další aktéři, z nichž se mnozí pohybovali a stále pohybují ve vysokých kruzích?