Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Staré Město?

Jsme obcí, která požívá výhod vesnického života, ale zároveň máme perfektní dostupnost do města, kde můžeme využívat všechno, co nám na vesnici chybí. Lidé to tak odtud mají kousek za prací ve městě, do obchodů nebo k lékaři. Navíc se můžeme pochlubit vysokou občanskou vybaveností přímo v obci. Obec má svou základní a mateřskou školu, včetně školní družiny. Velikou devízou je pak tvořivá dílna, která je součástí základní školy a vznikla, aby děti uměly chytit kladívko, pilku, naučily se zahradničit. Chloubou obce je pak sportovní areál, který nemá obdobu široko daleko. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v těsné blízkosti Frýdku-Místku, můžeme využívat MHD zdarma i sdílená kola, která se těší veliké oblibě. I proto je Staré Město perfektní adresou pro bydlení.

Je Staré Město něčím výjimečné či originální v porovnání s jeho okolím?

Rozhodně je tady perfektní zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity. Žádná jiná vesnice v okolí nemá takový sportovní areál jako je tomu u nás. Když tady přijedou hostující týmy odehrát své zápasy, mnohdy se nestačí divit. To samé se dá říct o rozhodčích. Všichni si zdejší zázemí velmi pochvalují. Za zmínku pak určitě stojí také krásný kostel sv. Josefa představující historicky významnou stavbu. Výjimeční jsme možná tím, že jsme dlouhou dobu byli součástí Frýdku-Místku. Letos na podzim bychom rádi oslavili výročí 30 let samostatnosti obce. Během posledních třiceti let se obec v mnohém změnila. Budovala se infrastruktura, opravoval se obecní majetek, místní hřbitov a veškeré investice obce byly především směřovány pro zajištění základních potřeb všech obyvatel obce.

A jak se ve Starém Městě žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Ve Starém Městě se žije velmi dobře, o čemž svědčí to, že je tady obrovská poptávka po nemovitostech. Není týden, kdy by někdo nepoptával pozemky. V poslední době se zde postavilo hodně rodinných domů. Stavební místa pomalu dochází. Staré Město je perfektní adresou pro bydlení nabízející pěknou přírodu a bohatou občanskou vybavenost. Co nás trápí mimo jiné je, že naše obec, která se nachází mezi Frýdkem Místkem a Baškou nemá přímou návaznost na již vybudované cyklostezky, které jsou mezi Ostravou a Beskydy. Část, která by propojila naši vesnici se sousední Baškou prozatím není. Lidé na Bašku jezdí na kolech nebo chodí vyšlapanou pěšinou, která není v ideálním stavu. Stálo by za to vybudovat plnohodnotnou cyklostezku, aby se tento úsek zkulturnil. V letních měsících totiž míří v obou směrech davy lidí. A dost jich tudy chodí i v zimě.

Když byste měl někoho pozvat do Starého Města, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Nenajdete u nás žádný hrad, zámek, muzeum nebo jinou zajímavou atrakci. Možná i proto jsme krásně se rozvíjející obcí, kde chce žít spousta lidí, jelikož je tady poměrně klid. Rozhodně však stojí za to navštívit náš sportovní areál, kam chodí často i lidé z okolí. Především ti ze sídliště

Slezská to tady nemají daleko. Naše obec je tak mnohdy cílem příjemných procházek přírodou v okolí toku řeky Morávky a Ostravice.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete ve Starém Městě?

Museli jsme posouvat některé projekty, lidé na úřadech byli na home office, takže některé věci se táhly. To, co jsme chtěli realizovat, tak jsme dotáhli do úspěšného konce. Dostavěli jsme kolumbárium na místním hřbitově, které je povedenou stavbou. Mnoho obcí jej nemá. Revitalizovali jsme nádvoří naší základní a mateřské školy. Život nějak fungoval, úplně se nezastavil. Sháněli jsme ochranné pomůcky, roušky, dezinfekce a v prvopočátku pandemie jsme nanoroušky doručili všem Staroměšťanům. Obstarávali jsme léky a jídlo těm, kteří to potřebovali a požádali nás o pomoc. Měli jsme poměrně hodně objednávek. Dokázali jsme ale pomoct všem. Nikoho jsme nenechali na holičkách. Jsem rád, že se situace stabilizuje a že perfektně funguje očkovací centrum otevřené ve Frýdku-Místku. Slyším na něj samou chválu. Logisticky je dobře připravené. Byl bych rád, kdyby jej lidé využívali a nechali se očkovat. To je totiž jediná cesta k návratu k normálnímu životu, na který jsme byli zvyklí před pandemií.

Jaké jsou plány Starého Města dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Chceme dokončit čerstvě započatou stavbu kanalizace, která je stavbou na dva roky. Plánujeme výstavbu nové lokality pro bydlení včetně infrastruktury na pozemcích obce. Poté tyto stavební pozemky nabídnout k prodeji. Rádi bychom také v budoucnu propojili cyklostezkou naší obec s Baškou. Musíme pokračovat v péči o veškerý obecní majetek, jelikož zub času si pomalu vybírá svou daň. Potřebujeme opravit některé cesty a chodníky, do jejichž údržby je třeba neustále investovat. Je to nikdy nekončící proces. Nadále budeme podporovat vzdělání, základní školu, výchovu mladých, věnovat se kultuře, kterou koronavirová epidemie úplně utlumila. A možná to zní jako klišé, ale každodenně pracovat také pro blaho všech našich občanů.