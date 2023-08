Kazma v kině Vlast ve Frýdku-Mís: vyprodáno, diváci šíleli

Do posledního místečka vyprodáno plus ještě čtyřiadvacet přístavků! Tak to vypadalo po středeční půlnoci v kině Vlas ve Frýdku-Místku, kde uváděli Onemanshow – The Movie webového producenta, influencera a moderátora Kazma Kazmitche. Hned pár minut po začátku předpremiéry šel ze sálu slyšet smích.

Popůnoční předpremiéra Kazmova filmu v kině Vlast, 17. 8. 2023, zdroj: Kultura F≈M. | Foto: Deník/Radek Luksza