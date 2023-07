„Předprodej je rychlý. Ve srovnání s jinými filmy dvojnásobný. Veřejnost je zvědavá, co z těch událostí posledních let, kdy Kazma potichu tvořil, uvidí. Chtějí poznat, co z veřejného dění je jeho práce,“ míní Michaela Kokešová Kocourková z městské organizace Kultura F≈M. Do předprodeje šly lístky na tři termíny: 17. srpna v 18 hodin, 18. srpna ve 20 hodin a 20. srpna také ve 20 hodin.

Podle Kazmy šlo v případě snímku Onemanshow – The Movie o utajovaný projekt, na kterém jeho tým pracoval více než čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy Kazmitche k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo.

Poprask na Karlovarském filmovém festivalu

Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde Kamil Bartošek způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů. „Smrdělo to hned, ne?“ přivítal přítomné na tiskové konferenci k filmu Poslední zákop. Snímek měl natočit režisér Andy Fehu a v rolích nacistů se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek. Všichni hvězdní herci se sice jednoho natáčecího dne opravdu zúčastnili, ale o tom že jde o podvrh, údajně neměli tušení. Tisková konference k válečnému filmu se tak proměnila v oznámení o premiéře nového filmu z dílny Kazmy.

K jeho nejznámějším projektům patřil například happening na Mistrovství světa v hokeji 2016 v Rusku, na které se český moderátor měl dostat nelegální cestou. Celou akci Kazma začal tím, že se schoval se svým komplicem ve výstavním voze automobilky Škoda v Mladé Boleslavi, s nímž se dostal až na mistrovství světa v Rusku.

Kazma se navíc převlékl do kostýmu tamějšího maskota – Lajky, přičemž ten pravý se ovšem nacházel někde jinde. Zpozoroval také prezidenta Ruské federace a neodolal pokusu ho jít pozdravit. Na webových stránkách Stream.cz, kde bylo zveřejněno, má nyní video 2,8 milionu shlédnutí.

Na jaře 2017 se Kamil Bartoška rozhodl nabourat natáčení televizního pořadu Prostřeno, které vysílá televize Prima. Kazma nechal obsadit soutěžícího, který ztvárnil psychicky nemocnou osobu, kterou hrál amatérský herec Karel Ondrka. Ten měl po celou dobu reality show v uších sluchátko a poslouchal pokyny Kazmy a produkčního týmu One Man Show, což je moderátorova produkční společnost. Později vyšlo najevo, že šlo o „reality show na druhou“ a tento Kazmův projekt se tak stal nejúspěšnějším a nejsledovanějším videem. K dnešnímu dni má 5,1 milionu shlédnutí.

„Vypadá to, že ve Frýdku-Místku se Kazma dostane mezi nejvíce navštěvované akce. Jinak se tu nejvíce prodávají blockbusterové filmové trháky - Marvellovky a celosvětově úspěšné snímky, jako je pokračování Indiana Jonese či Rychle a zběsile,“ doplnila Michaela Kokešová Kocourková.