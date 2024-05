Občané Třince mají nyní možnost zvolit místo pro nové dětské hřiště. Na výběr jsou čtyři lokality. Do neděle 26. května lze pro některou hlasovat na internetu.

V Třinci vybírají místo pro nové dětské hřiště | Foto: Deník/VLP Externista

Vyhraje plocha poblíž kruhového objezdu za Kauflandem, prostor u knihovny, dvorana SNP nebo dvorana Boženy Němcové? To mají zcela ve svých rukou obyvatelé Třince. Do hlasování na portálu Fajny Třinec, v sekci „Dětské hřiště“, se může zaregistrovat kdokoliv a poslat jeden hlas. Hlasování poběží do neděle 26. května 2024 a zapojit se můžete zde.

Vítězný návrh zafinancuje město Třinec a Třinecké železárny.

„Rádi bychom vytvořili místo, kde si můžou děti bezpečně hrát, navazovat kontakty, kde se budou potkávat maminky i celé rodiny, kde se vytvářejí nejen vzpomínky, ale také přátelství. Vnímáme totiž, že v dnešní době normální lidský kontakt chybí. Přejeme si pro naše nejmenší krásné dětství a proto si velmi vážím spolupráce s Třineckými železárnami, která není jen o cestách a nadjezdech, ale také o budování krásných míst pro děti,“ říká primátorka Třince Věra Palkovská.

K dalšímu společným projektům města a Třineckých železáren, mezi které patří například výsadba ve Frýdecké ulici, sdílené kanceléře Skvérko nebo akce místního muzea a kulturního centra Trisia, tak přibyla další sféra zájmu, tentokrát cíleně zaměřená na děti.

„Děti jsou naše budoucnost. Myslím, že firemní motto Třineckých železáren Společně pro příští generace skvěle vystihuje naše působení v regionu, takže rozhodnutí podpořit výstavbu dětského hřiště bylo velmi snadné. Sám jsem zvědavý, kterou z lokalit si obyvatelé města vyberou a těším se na další výsledek naší spolupráce s městem,“ doplnil generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.