Kdo tady u nás krade? Tuto otázku si nyní pokládají v okolí beskydského masivu Ondřejník. Naštvaný je provozovatel horské chaty i turisté nebo vyznavači paraglidingu.

Ondra s Hankou na Ondřejníku před „úklidem“, 4. 10. 2023. | Foto: se svolením facebookové skupiny Náš Ondřejník

„Ruky jim uřezat,“ rozčiloval se David Kunc nad krádeží z posledního zářijového týdne v nadmořské výšce 889 metrů a zloděje počastoval hanlivými výrazy. Ztratily se tu totiž letité turistické relikvie: lyže, budky, teploměr, vlajka včetně kovového stožáru a také postavy ze dřeva - Hanka a Ondra, kteří dělali radost hlavně dětem.

Na vysokém pařezu zbyla jen krabička s vrcholovou knihou a razítkem. Milovníci hor neskrývají pobouření, situace se řeší také na sociálních sítích.

„Ani nevím, co na to říci? Jsme z toho v obci smutní,“ říká Zdeněk Kubala, starosta Lhotky pod Ondřejníkem, jenž je také tvůrce obou ukradených postaviček. Hanku (pojmenovanou podle místní čarodějnice, která vyráběla lektvary lásky a již zachránil před upálením sám čert) a Ondru (ten dostal jméno podle loupeživého rytíře) posadili na Ondřejníku 2. října 2021. Vydrželi tu necelé dva roky.

„Něco váží, oba mohou mít dohromady i třicet kilogramů. Tělíčka měří padesát šedesát čísel bez rukou a nohou,“ popsal lhotecký starosta. Dvojici prý rád vytvoří znovu, ostatně už k tomu dostal březová polena z okolí Roubenky pod Ondřejníkem.

Provozovatel tohoto známého turistického areálu s restaurací Vlastimil Matějka má rovněž nedobré zkušenosti: „Začaly se ztrácet věci. Přišli jsme o výstražné cedule u cest pro koloběžkáře, čímž pachatel ohrozil bezpečnost všech lidí na Ondřejníku. Jsou pryč skoro všechny a stalo se to, když zrovna zmizela Hanka s Ondrou a další věcí z vrcholu.“ Roubenku nyní hlídá nová kamera, která posílila monitorovací systém.

„Pochybuji, že by někdo potřeboval stojan na vlajku z ocelových jeklů či dřevěné pajtáše. Ten člověk kazí radost těm, kdo chodí na hory," podotýká. Ondřejník má ale podle něj magickou moc, a to nejenom jako hora lásky. „Tak doufám, že mu to za ty zklamané lidi jednou pěkně vrátí,“ nechal se slyšet Vlastimil Matějka.

Daniela Holincová, jedna z těch, kdo spravují facebookový profil Náš Ondřejník, připomněla, že na hoře se sice konal velký úklid, ale až tři dny od zmizení Hanky s Ondrou a ostatních relikvií. „I lavička tam byla skopnutá. Nikdy bych nevěřila, že se může něco takového dít. Fakt netuším, kdo za tím je, a ráda bych to věděla,“ uvažuje. Kdo ví, jak s krádežemi souvisí obrovská svastika vyrytá do stolu v přístřešku Pod Skalkou, na niž upozornila facebooková skupina Máme rádi Beskydy.

I na samotné Skalce, nejvyšším bodě ondřejnického masivu s kótou 964 metrů nad mořem, se v posledních dnech děly nemilé věci. „Že se ztratil větrný, to mohlo být počasím. Ale za týden nám kdosi vylámal všechny tři dřevěné tyče se stužkami ukazujícími směr větru. Kolega zjistil i porušení konstrukce sondy s korouhvičkou a teploměrem, bylo s ní manipulováno, ztratily se šroubky, ale je dobře uchycená a zajištěná lanky, takže vydržela,“ konstatovala Kamila Šimíčková, paraglidistka z Beskydského leteckého klubu.

Vlastník pozemků, Biskupské lesy, podle správce Ondřeje Elbela o nejnovějších krádežích nic neví. „Obecně očekáváme, že nás autor myšlenky před případným obnovením díla osloví,“ reagoval na fakt, že dvojici postav ze dřeva hodlá starosta Lhotky pod Ondřejníkem znovu vytvořit.

Před rokem vzbudil na Ondřejníku kontroverze kříž s levitujícím Ježíšem, jenž byl umístěn na vrchol ze soukromé iniciativy věřících. Bylo to jen pár metrů od turistického zátiší s Hankou a Ondrou. Vznikla petice za jeho odstranění. „Kříž je tam rok a za tu dobu se stal součástí vrcholového místa vyhledávaného mnohými turisty. A víme, že někteří tam vystoupají proto, aby si ho prohlédli na vlastní oči,“ dodal Ondřej Elbel z Biskupských lesů.

A cosi jako zářezy pilkou se objevily i na kříži samotném, v místě, kde je jeho dřevo zapuštěno do kovového základu. Zjistilo se to asi před měsícem. František Závodný z Kozlovic, z jehož iniciativy byl křesťanský symbol vztyčen, to nekomentoval. Potvrdil však, že i jemu se donesly zvěsti o vandalství na Ondřejníku.