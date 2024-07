Zatímco na nedaleké Žermanické přehradě to při návštěvě Deníku nevypadalo, že by praskala návštěvníky ve švech, na Olešné je situace jiná. V místním Autokempu je vytíženost tak vysoká, že pokud nemáte rezervaci a chtěli byste přijet na víkend, pravděpodobně budete mít smůlu

„Návštěvnost je velmi dobrá, o víkendech máme 100% obsazenost, přes týden téměř 80%,“ pochvaluje si vedoucí Jana Adamczyk Vicherová. Lidé zde taktéž začali prodlužovat svůj pobyt a nejezdí jen na tzv. prodloužené víkendy od čtvrtku, ale ubytovávají se již od středy. Velký vliv v tomto samozřejmě hraje příznivá předpověď počasí.

Kemp na Olešné láká i ty, kteří chtějí se svým karavanem zaparkovat na několik týdnů až měsíců. „Není výjimkou, že máme i 2 až 3 měsíční dlouhé rezervace pro karavany. Lidé zde tráví i pozdní jaro a celé léto. Také si dlouhodobé pobyty rezervují různé firmy, které pak karavan poskytují svým zaměstnancům. Ti pak k nám v turnusech jezdí a užívají si zdejší areál,“ popisuje Adamczyk Vicherová.

Návštěvníci slyší hlavně na velkou rozlehlost areálu a také spojení s aquaparkem, zábavní zónou pro děti, sportovními hřišti a cyklostezkou. Krom stanování zde můžete využít již zmiňovaná místa pro karavany. O ty je podle vedoucí také největší zájem, protože disponují elektrickými přípojkami.

Ovšem i stanová místa jsou právě přes víkend vyprodaná. „Jezdí k nám hodně mladých lidí pod stan a ti dokonce přijíždějí i na kolech nebo MHD,“ prozrazuje Adamczyk Vicherová.

Stany si totiž na Olešné můžete i půjčit. Za stan s podsadou kempingovým setem a lucernou zaplatíte 370 Kč pro dvě osoby na noc. Za vlastní stan je pak poplatek 110 Kč/ noc, plus každý nad 15 let platí 120 Kč a děti od 6 do 15 let pak 90 Kč. Za umístění karavanu na steelplatzu pro obytný automobil nebo karavan s elektřinou a napojení na odpady i vodu zaplatíte za noc 350 Kč.

Za poslední roky přibylo i cizinců. Ti jsou zvyklí si rezervovat místa dlouho dopředu. Právě ve způsobu rezervování si pobytu jsou rozdíly mezi klienty přijíždějících karavany a těmi do stanu. „Karavanová stání bývají rezervovaná i měsíc dopředu, stanová místa si hosté rezervují před víkendem. Stále hodně klientů jezdí i bez rezervace a stává se, že máme obsazeno,“ vypočítává vedoucí kempu.

Na Olešné bylo během návštěvy Deníku čisto jak v kempu na toaletách, tak i sprchách a celkově se zdál areál být velmi udržovaný. Sprchy fungují na žetony, kdy za 20 Kč máte vodu na 2 minuty. K dispozici je v budově recepce vybavená kuchyňka, včetně pračky.

V areálu kempu je k dispozici gastro zóna z food trucky a placená dětská zóna. Pokud jste ubytovaní právě v kempu, máte celodenní vstup za 70 Kč do zóny s trampolíny, hopsakoule, vodní polštář, nebo vodní mlhou. Můžete si zde půjčit za poplatek šlapadla, paddle boardy, in-line brusle, elektrokola či koloběžky.

Projít se můžete do Letního aquaparku Olešná, který leží v bezprostřední blízkosti kempu, naleznete dvě hřiště, jedno na plážový volejbal a druhé pro nohejbal. Okolo přehrady pak vede cyklostezka.

Sportovní vyžití je tak na Olešné zajištěno. U kempu také naleznete stánek informačního centra Frýdek-Místek. Kromě standardních informačních služeb si zde můžete rezervovat také místo na nových komentovaných prohlídkách s názvem Fešná Olešná. Ty můžete absolvovat pěšky nebo na koloběžce.