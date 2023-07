Letní sezona je plném proudu a znát je to i v kempech na Frýdeckomístecku. Ve většině z nich nepotřebují hosté hotovost. Na platební karty se nemohou spolehnout jen ve třech zařízeních z deseti.

„Veškeré služby, od on-line rezervace až po platbu na místě, lze uhradit kartou. A bereme i ty benefitní, stravenkové,“ ujistili Deník na recepci Autokempu Olešná. Jeho areál spadá pod frýdeckomísteckou společnost Sportplex, která ve městě provozuje volnočasové a relaxační areály. Letos tu mají k dispozici pětatřicet karavanových „stellplatzů“ s přípojkami, deset stanů s podsadou a louku pro půldruhou stovku stanů. A kapacita se plní zejména o víkendech.

„Bez karet by to nešlo, jsme na očích a kontroly chodí,“ zaznělo pro Deník v chatové osadě Olešná, kde je podle zdejšího personálu „plno až po střechu“ do konce prázdnin. Obsazeno je více než osmdesát lůžek ve třiadvaceti chatách. Do dvou let tu má přibýt další ubytování nad budovou nové recepce se zázemím. Už se začalo stavět.

„V kempu i v hospodách U pláže a U lesa můžete platit, jak chcete,“ ujistila Eva Ondračková z Autokempu Baška. Provoz je tu letos poznamenán vypuštěním přehrady kvůli rekonstrukci, která už měla začít, ale vodohospodáři ji prozatím nezahájili. „V zimě nikdo moc neřešil, že se tu nebude dát koupat. Teď je teplo, lidé si to uvědomují a ruší rezervace,“ popsala situaci Eva Ondračková. V areálu mají dvou i třílůžkové chaty, apartmány pro dva, osmadvacet míst pro karavany a sto dvacet míst pro stany.

Symbolem relaxace a dovolené u vody na Frýdeckomístecku je přehrada Žermanice. U Rybárny v Dolních Domaslavicích berou jen hotovost. „Ještě jsme se ke kartám neprokousali. Jsme tu nově od června a od července si sami děláme rezervace. Líbí se mi systém platebního terminálu Dotykačka, ale cena není nejnižší, nemluvě o poplatcích pro banky. Rozseknout, zda karty nebo cash, chceme co nejdříve,“ ujistil Deník provozovatel Martin Komínek.

Pod Husarůvkou v Soběšovicích, rovněž u přehrady Žermanice, se prý nebyli schopni dohodnout s bankami. „Takže se u nás platí hotově nebo prostřednictvím QR kódu. Terminál na karty nemáme kvůli vysokým poplatkům, ačkoliv jsme to letos chtěli vyřešit,“ konstatoval šéf kempu Zdeněk Hrabec.

Lučina u téže přehrady jde s dobou a na recepci berou karty na všechno. Kapacita, 250 míst pro stany a karavany a 78 lůžek v chatkách, je zde v průběhu července slušně obsazená.

„Jen hotovost. Jsme kluboví,“ reagovala na dotaz Deníku správcová Julie Stejskalová na Tábořišti Morávka, který provozuje Caravan Club Frýdek-Místek. Místo terminálu na karty si tu pořídili účtovací zařízení, takzvanou Markétu, ze kterého každému ubytovanému vyjedou doklad. Kemp není vyhrazen pouze členům klubu, objevují se tady lidé ze všech koutů Česka, ale i Poláci.

Camp pod kaštany na Morávce vedou manželé Regína a Petr Filipcovi. Platba kartou je tu samozřejmostí. „Ani u nás to není žádný problém,“ ujistila Magdaléna Podešva z Autocampu U viaduktu v Dolní Lomné, který bývá plný po celé léto. Hlavní devizou kempu v jednom z nejkrásnějších beskydských údolí je klid. Rozkládá se v lesním prostředí a služeb tu poskytují minimum. Wi-fi připojení je například jen u recepce.

Flight Park pod vrchem Javorový v Oldřichovicích slouží zejména klientele z řad paraglidistů. „Samozřejmě ubytováváme i další hosty a platební karty, ty u nás bereme na všechno, jídlo, noclehy, vybavení,“ ubezpečil provozovatel Dalibor Carbol. V kempu se dá jen stanovat, pro karavany infrastrukturu nezřídili.