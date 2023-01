Kamil Bezděk a Marek Novotný jsou známou úspěšnou dvojicí ze jiné podobné akce Beskydská sedmička. Marek Novotný, jenž má za sebou také pokusy o zdolání nejvyšší hory světa pro Deník uvedl, že závod LH 24 jdou asi po osmé nebo po deváté. „Je to velký záhul, mám to vždycky jako přípravu na expedici,“ přiblížil závod Marek Novotný a dodal, že Beskydskou sedmičku chodívají s s Kamilem Bezděkem společně už asi deset nebo jedenáct let, v LH 24 stojí proti sobě. „V tomto závodě jsem skončil nejlépe druhý,“ poznamenal Marek Novotný.

Blanka Šafránová přijela do Ostravice z Pátku u Poděbrad, Ivana Čahojová z Velké Chuchle u Prahy – společně tvořily tým Babiččiny bačkůrky. „Už jsme tady potřetí, střídáme se po kolečku nebo po dvou. My chodíme takové stovečky, takže víme, do čeho jdeme,“ řekla Blanka Šafránová. Její týmová kolegyně doplnila, že už mají stříbro a bronz a chtěly by být zlaté. „V té naší kategorii letos asi nemáme další konkurenci, takže by to mohlo vyjít. Ale hlavně nás to baví,“ ujistila Ivan Čahojová.

VIDEO: Do Beskyd dorazili lyžníci i telemarkové hvězdy. Chyběl jen Krakonoš

Krátce před startem starostka Ostravice Pavlína Stankayová a místostarosta Jiří Pavláň přivítali účastníky, starostka poté řekla, že závod sama absolvovala a popřála všem hodně fyzických i psychických sil. Hlavní organizátor požádal závodníky, aby byli ohleduplní vůči turistům, kteří se o víkendu vydají na Lysou horu.

Pro Deník později Libor Uher sdělil, že závod dvakrát absolvoval. „Vím, co to znamená dvanáct kol. Třináct nebo čtrnáct kol, to už je mnohem vyšší úroveň. Ale myslím si že i deset kol je velmi kvalitní výkon,“ uvedl Libor Uher. Podle něj je největší krize ráno. „Když už se blíží svítání, tak člověk má pocit, že se ho nedočká. Sám jsem si říkal, že ta tma už bude navěky. Souvisí to s vyčerpáním,“ poznamenal Libor Uher.

Rekordman je z Frýdku-Místku

Podobně jako s organizováním Beskydské sedmičky měl Libor Uher problémy i s organizováním LH 24, závodu, který se opět uskutečnil po dvouleté „covidové“ přestávce. „Je to těžké, dnes založí dva lidé sdružení a jsou schopni třeba mnoho let blokovat obchvat a škodit tím tisícovkám lidí a prodraží to o miliony korun. Je to stejné tady, řeknou, že je teď v lednu nutná ochrana ptactva a že svícení čelovkou jim škodí,“ nastínil Libor Uher.

Sečteno. Frýdeckomístecko bylo pro Pavla, ale třeba Hrčava drtivě pro Babiše

Zimní maraton Kilpi 24 hodin na Lysé hoře se poprvé uskutečnil v roce 2012, letošní ročník má poprvé prodlouženou trasu na 13,2 kilometru oproti předešlým 11,4 kilometru. Převýšení je 850 metrů. Ze zhruba 700 účastníků se polovina účastní závodu jednotlivců, zbytek závodu dvojic. Držitelem dosavadního rekordu je ultratrailový závodník Radek Chrobák z Frýdku-Místku, který v roce 2018 za 24 hodin zdolal 14 plných okruhů v celkové délce 160 kilometrů.