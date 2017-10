Knihovna Třinec láká návštěvníky graffiti stěnou

Novou podobu získala stěna výměníku tepla u třinecké knihovny. Knihovníci z Mklubu knihovny pro mladé se postarali o nápaditou graffiti výmalbu. Chtějí tak upoutat pozornost mladých lidí.

Graffiti stěna začala vznikat během celostátního Týdne knihoven. Knihovna Třinec chce její pomocí zviditelnit především Mklub, oddělení knihovny pro mladé. Foto: Knihovna Třinec

„Mnoho mladých lidí stále vůbec neví, že nějaký Mklub existuje, proto jsme si řekli, že Graffiti wall může být dobrý způsob, jak o něm dát vědět,“ vysvětlila Hana Pietrová, knihovnice z třineckého Mklubu. Toto zviditelňování knihovny začalo v průběhu celostátního Týdne knihoven. Během něj se v Třinci konala série akcí Zažij knihovnu jinak. „K našim záměrům jsme kvůli dotačním závazkům zatím nemohli použít nově rekonstruovanou budovu knihovny, proto jsme byli nadšení, když nám vyšla vstříc firma Distribuce tepla, které výměník tepla patří,“ uvedla ředitelka Knihovny Třinec Martina Wolna.

Na stěně mohou kolemjdoucí vidět kromě obrázků také logo Mklubu a nápis Knihovna nejen pro mladé. „Hlavními tvůrci Mklub graffiti wall se stali Tereza Müller, která už dříve vytvářela vizuální podobu nápisů a ozdobných tapet v Mklubu a v Knihovně pro Děti, a Martin Boruta, který působí se svou reklamní firmou v Třinci,“ sdělila PR manažerka Knihovny Třinec Regina Szpyrcová.

Práce začaly se zpožděním kvůli počasí. Začít malovat se mělo v rámci programu Zažij knihovnu jinak už v úterý 3. října, déšť to ale nedovolil. Začít se muselo až ve středu a maluje se doteď. „Společně jsme v knihovně s kolegy zhodnotili situaci a navrhli s naším grafikem, co by na stěně určitě nemělo chybět. Už teď máme z výsledku velkou radost a doufáme, že budeme malbu rozšiřovat i na bok objektu, kam bychom rádi umístili tematický komiks o (a)typickém návštěvníkovi Mklubu,“ dodala Pietrová.