Do celostátní kampaně Týden knihoven se tento týden připojila i frýdecko-místecká knihovna. Pro své příznivce Knihovna FM přichystala nejen výtvarné dílny, workshopy, dramatická čtení, soutěže a kvízy, ale ve čtvrtek 6. října ve 13 hodin slavnostně uvedla do provozu i nový bibliobox.

Čtenáři najdou bibliobox před místeckou pobočkou na Hlavní třídě. „Využívat ho mohou k vracení knih a ostatních dokumentů mimo provozní dobu knihovny. Knihy lze vrátit do biblioboxu bez ohledu na to, ve které pobočce městské knihovny byly vypůjčeny. Jediným omezením je to, že publikace budou odečteny ze čtenářského konta až následující pracovní den. Bibliobox je jako jeden z prvních graficky upraven v novém vizuálním stylu statutárního města Frýdek-Místek," prozradila zástupkyně ředitele Městské knihovny Frýdek-Místek Irena Liberdová, která detailně popsala, co čeká každou knihu po vložení do důmyslného zařízení.

„Když čtenář přes otvor vloží knihu do biblioboxu, nemusí se obávat, že by se pádem nějak poškodila, protože se v něm nachází vozík s měkkou podložkou. Následně ho každé ráno pověřená pracovnice odveze do budovy knihovny, kde se všechny knihy načtou do takzvaného virtuálního oddělení. Potom ještě dojde k roztřídění knih na jednotlivé pobočky," upřesnila systém Liberdová.

Bibliobox se podařilo pořídit za 100 tisíc korun. „Je to vysoutěženo skutečně levně, protože běžná cena je vyšší. Pokud se zařízení v praxi osvědčí a najdou se další finanční prostředky, máme v plánu v příštím roce druhý bibliobox umístit i před frýdeckou pobočkou," nastínil ředitel frýdecko-místecké městské knihovny Tomáš Benedikt Zbranek s tím, že úschovna je chráněna nejen proti případnému požáru, ale i krádeži.

Novinku přijal s nadšením také čtrnáctiletý Jakub Pryček z Frýdku-Místku, který je klientem frýdecko-místecké knihovny už čtyři roky. „Někdy se mi opravdu stane, že nestihnu knihu vrátit ještě během otevírací doby, takže budu pravděpodobně jedním z prvních, kteří půjčené knihy vrátím prostřednictvím biblioboxu," ocenil mladý čtenář.