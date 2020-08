O celkové rekonstrukci městské knihovny na Hlavní třídě poblíž bývalého autobusového nádraží rozhodli radní města. Budova bude nově zateplena, dostane nová okna a taky se v ní vybuduje dvoupodlažní nástavba nad skladovou částí. „Objekt knihovny získá nový krov včetně půdní vestavby, dvoupodlažní nástavbu nad skladovou částí, plynovodní přípojku, nová okna a zateplenou fasádu. Rekonstrukcí projdou zpevněné plochy a schodiště před budovou, výtah, elektrotechnika i vytápění,“ uvedl primátor Michal Pobucký s tím, že se knihovna dočká i nového vybavení.

Kvůli zmíněným opravám se pravděpodobně celá pobočka uzavře 17. srpna, avšak termín se ještě může posunout. Provoz knihovny v náhradních prostorách bude zahájen koncem září. Do Národního domu se přestěhuje oddělení beletrie. Zbývající naučné oddělení a oddělení pro děti a mládež bude přesunuto do budovy 112, do níž bude vstup umožněn pouze z Hlavní třídy.

Poplatky z prodlení nebudou

Čtenáři se však nemusejí obávat poplatků z prodlení. „Výpůjčky se budou automaticky prodlužovat. Lidé mohou vracet knížky do biblioboxu, který bude v začátcích rekonstrukce na stejném místě, ale časem se bude muset přesunout. O jeho dalším umístění budeme jednat s městem,“ řekla zástupkyně ředitele knihovny Irena Liberdová. Zároveň vyzývá návštěvníky knihovny, aby si vypůjčili dostatečné množství literatury a usnadnili tak stěhování všech oddělení.

Práce by měly trvat více než rok. Celková cena rekonstrukce činí 37 milionů korun. Město bude navíc žádat o evropské dotace na zateplení budovy, získat by mohlo až tři miliony korun.

Tereza Liczmanová