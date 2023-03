Počet kol, vybraných ve Frýdku-Místku pro děti z Afriky, přesáhl během deseti let tisícovku. Přispěli k tomu v minulých dnech také manželé Šárka a Vláďa Kahánkovi s dcerou Kateřinou, kteří do sbírky přispěli padesáti bicykly.

Více než tisíc bicyklů vybrali ve Frýdku-Místku v projektu Kola pro Afriku, 6: 3. 2023. | Foto: se svolením Kola pro Afriku FM

„Přišlo nám užitečnější naložit s nimi takto, než kdybychom je odvezli do šrotu,“ vysvětloval Vláďa Kahánek svůj vztah k bicyklům, které původně patřily jeho nedávno zesnulému mladšímu bratrovi.

Na "vysvobození" kol v rámci úklidu zahrady u rodinného domku nestačily vlastní síly, a tak musely nastoupit posily v podobě obětavých členů historické skupiny Růže draka, k níž patří i dcera pana Kahánka Kateřina. „Je to o obyčejné lidskosti, solidaritě a vůli pomáhat,“ upřesnili tito lidé, kteří jinak pořádají ukázky života ve středověku a ohňovou show, jak se dostali k projektu Kola pro Afriku.

„Příběhy stojí i za mnohými dalšími koly, které shromažďujeme od dárců. Čekáme na ně každou středu od tří do pěti hodin odpoledne v Palackého ulici číslo 129,“ popsal frýdeckomístecký koordinátor dobročinné sbírky Marcel Sikora. Zmínil například pána v penzi, který si pořídil nový bicykl, ale pak musel nečekaně do domova pro seniory, a kolo do sbírky pro Afriku daroval jeho syn.

„Všech více než tisíc kol z našeho města prošlo či projde opravou v Ostravě a poté putuje do Gambie, kde na nich jezdí nebo budou jezdit tamní děti do školy,“ doplnil Marcel Sikora.