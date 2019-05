Průjezd křižovatkou se teď navíc zlepšil. Řidiči sice nemůžou odbočit doleva, při nájezdu na most z průtahu ve směru jízdy na Český Těšín je ale zatím možné odbočit doleva k frýdeckému magistrátu.

„Rozhodli jsme se odlehčit dopravnímu zatížení okolních komunikací, ale i křižovatky samotné a řidiče směřující po estakádě k frýdeckému magistrátu jsme pustili na most a umožnili jim odbočení doleva. Objízdná trasa by je totiž stejně svedla z estakády kolem vlakového nádraží zpět na opravovanou „Rubikovku“, jen z jiného směru. Křižovatce by to tedy neulehčilo a navíc by se auta hromadila na třídě T. G. Masaryka a v okolních ulicích. Situaci monitorujeme, pokud se ukáže, že provoz v křižovatce kolabuje nebo dochází ke kolizím, budeme nuceni i toto odbočení doleva zavřít,“ vysvětlil náměstek Karel Deutscher.

Při první etapě opravy je uzavřena polovina mostu s jízdním pruhem ve směru od sídliště Slezská a vlakového nádraží k magistrátu. Doprava je vedena po druhé části mostu. Současně s mostem se opravují také opěrné pilotové zdi a rampy. Dopravní omezení je také na čtyřproudové silnici pod mostem, tedy na hlavním tahu na Český Těšín. Doprava je zde svedena do jednoho pruhu v každém směru.

Investorem opravy mostu je zčásti město a zčásti Ředitelství silnic a dálnic. Celkové náklady na opravu mostu i opěrných pilotových zdí a navazujících ramp jsou vyčísleny na bezmála sto milionů korun.

„ŘSD vydá na opravy opěrných zdí a ramp 60 milionů. Město zaplatí za opravu mostu téměř 40 milionů korun, ovšem přes 31 milionů získá zpět z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury,“ upřesnila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.