Potíže postihly ve středu ráno motoristy, kteří mířili po dálnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. V úseku dálnice, kde je provoz sveden kvůli omezení do jediného jízdního pruhu, mělo nákladní auto defekt.

Kolony ve středu ráno na dálnici D56 z Ostravy do Místku. | Foto: Deník / Lukáš Morys

Dvoukilometrový úsek dálnice ve směru z krajského města do Místku, a to od mimoúrovňové křižovatky ve Staříči, je uzavřen už jeden měsíc. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu města. Ve směru z Místku do Ostravy jsou dva zúžené jízdní pruhy, zato v opačném směru se jezdí v jediném pruhu. Provoz oddělují mobilní betonová svodidla.