Černý Korzár je přezdívka známého frýdeckomísteckého kolotočáře "ze staré školy". Jeho životní příběh se stal součástí unikátní a v českém prostředí zřejmě první knihy, která se zasvěceně věnuje osudu takzvaných "světských". Její autorkou je vyškovská spisovatelka Kamila Hladká a pod názvem Lidi od kolotoče vyjde v prvním říjnovém týdnu.

Kotoloče Korzár v Porubě, 5. září 2022 v Ostravě. Majitel lunaparku Václav alias Korzár. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Koupit si lístek na kolotoč je snadné, ovšem získat od světských rozhovor, anebo se s nimi dokonce dostat na štaci, to je naopak téměř nemožné,“ popisuje autorka, která se kolem kolotočářů pohybovala dva roky. Putovala po mnoha místech republiky a sepsala autentické životní osudy několika kolotočářských generací – včetně rodiny frýdecko-místeckého Černého Korzára. Zachytila skutečně svérázné lidi i jejich život „na čtyřech kolech“ maringotek (dnes už karavanů či luxusních přívěsů), romantiku a osobitou atmosféru poutí, střelnic, lunaparků, domů hrůzy…

„Vatikán světských, paralelní svět, stát ve státě,“ říká o tomto prostředí Kamila Hladká. Na knize spolupracovala s Markétou Skočovskou, která se světským věnuje dlouhodobě, a s fotografem Janem Cágou. Právě jeho snímek frýdecko-místeckého Černého Korzára se objeví na obalu nové publikace.

Sám kolotočář z Frýdku-Místku před časem Deníku líčil, že patří k tradičním živnostníkům v branži. „Počítače mi nesmí do lunaparku!“ zdůrazňoval šestasedmdesátiletý muž a obhajoval staré spolehlivé pohony atrakcí, jako je třeba kapalinový reostat se slanou vodou.

Kamile Hladké poskytl Černý Korzár do knížky řadu informací. Hovořil mimo jiné o příbuzných, mezi nimiž jmenoval ředitele loutkového divadla, námořníky (podle nich se v rodině začala tradovat přezdívka Korzár), kněze, cukráře, primáře v nemocnici, starostu města a také svou maminku – cirkusačku.

Svoboda

„Vyrostli jsme v maringotkách a děkuju Pánu Bohu, že jsem to zaměstnání zdědil. Je to svoboda, nikdo nám neporoučí, že musíme jít tam, zítra ráno sedět tam. Člověk by se na jednom místě zbláznil,“ zpovídal se Černý Korzár.

Kniha s odkazem také na Frýdek-Místek se objeví na trhu ve čtvrtek 5. října a Černý Korzár by se měl objevit na jejím oficiálním představení 12. října v 16.30 do Domu knihy v Ostravě. Křtít ji bude herečka Markéta Matulová.

Kamila Hladká už dříve vydala knihu o jeptiškách s názvem Sestry a o rodinách obětí důlních neštěstí jí vyšel titul Hornické vdovy.