Komín, který od 70. let brání výhledu na baziliku Navštívení Panny Marie ve Frýdku, půjde k zemi. Komunistický symbol stojící v areálu bývalé Lembergerovy továrny v Hálkově ulici nechá zdemolovat jeho nový majitel. Zakladatel společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan odstraní komín na vlastní náklady 21. srpna. V den, kdy uplyne 55 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.

Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku už nebude schovaná za ohyzdným nefunkčním komínem, který byl záměrně tehdejším komunistickým režimem vybudován tak, aby překážel pohledu na úchvatnou památku pro přijíždějící do města jak z Ostravy, tak z Olomouce.

„Podařilo se nám dohledat, že byl postaven tak, aby z hlavních vjezdů do města baziliku zakrýval,“ řekl primátor Petr Korč.

Nový majitel areálu bývalé Lembergerovy továrny upřesnil, že komín půjde k zemi již v létě. „Ve středu 21. srpna v 11 hodin začnou demoliční práce. Bude se bourat postupně, nebude se odstřelovat. Je to v centru města, takže by to bylo nebezpečné, navíc hned vedle je hlavní cesta,“ objasnil postup demolice Gevorg Avetisjan.

Na rozdíl od dubnového bourání osmdesátidvoumetrového komínu společnosti Slezan ve Frýdku (Deník psal zde), kdy firma svůj záměr veřejnosti neoznámila, budou lidé díky oznámení majitele Marlenky o demoličních pracích vědět dopředu. Potrvají dva týdny.

„Odstřel by byl levnější, ale rozebrání je bezpečnější. Stát to bude tři miliony,“ doplnil zakladatel Marlenky.

Od září by obyvatelé Frýdku-Místku měli mít volný výhled na obě historické věže baziliky. Vzpomínka na komunistický symbol, odkud unikaly i škodlivé látky, zmizí.

To, že pozůstatku socialistického režimu budou jeho dny sečteny 21. srpna, je symbolické. Tento den roku 1968 patří k nejtragičtějším datům československé moderní historie. Sovětská invaze znamenala konec demokratizačních snah o reformu socialistického systému a vedla ke dvěma desetiletím poroby. A na kontě má také oběti v podobě nevinných civilistů zabitých vojáky Varšavské smlouvy.

Po odstranění komína čeká majitele spousta práce, než se rozeběhne nová výroba Marlenky v bývalé přádelně. „Jestli půjde vše hladce, mohli bychom rozjet provoz na Vánoce roku 2027. Musíme ale schválit projekt, vyřídit potřebná stavební povolení a tak dále,“ popisuje Gevorg Avetisjan.

Během příštího léta, kdy je naplánován další ročník festivalu FM City Fest, by práce ještě probíhat neměly. Počítá majitel Marlenky s tím, že v jeho areálu proběhne opět tato přehlídka, která měla letos premiéru?

„Předpokládáme, že ano. Bohužel, byrokratické procesy v Česku jsou zdlouhavé, takže pravděpodobně nebudu moci ještě stavět, a tak jsme se domluvili s pořadateli, že jim objekt na akci zapůjčím,“ dodal Avetisjan.

FM City Fest se tak v roce 2025 zřejmě opět uskuteční v areálu bývalé Lembergerovy továrny, tentokrát už ale bez komína.