Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval Komorní Lhotku? Jsme podhorskou obcí situovanou v severní části Moravskoslezských Beskyd na úpatí tří hor – Goduly, Kyčery a Prašivé. Rozloha katastrálního území obce činí 1 989 hektarů. V tomto ohledu jsme nejrozlehlejší obcí v okolí, přičemž převážnou část území tvoří lesy a hory. Obcí protékají dvě větší říčky, a sice Stonávka a Ráztoka. V Komorní Lhotce žije přibližně 1 480 obyvatel. Nachází se tady také mnoho rekreačních objektů, přes 420 chat. Dneska už máme zhruba 477 čísel popisných. Rozvíjíme se velice rychle, takže nám trochu pokulhává infrastruktura, která by byla žádoucí pro komfort obyvatel. Jsme obcí s vynikající dostupností do větších měst Frýdku-Místku a Třince, kam se lidé dostanou během několika minut. V minulosti jsme pak byli spíše obcí lázeňského typu. Lázeňství má u nás stále svou tradici. Byly zde zřízeny malé bylinné lázně, které fungují dodnes s masážemi a bylinnými koupeli. Z větších lázní, které zde byly zřízeny jako vodoléčebný ústav, pak později vzniklo rekreační středisko Vítkovických železáren. Zájemcům je k dispozici také finská sauna vytápěná přírodním dřevem. Ochlazovací bazény jsou napájeny z horského potoka. V katastru obce se nachází také dva kamenolomy, ve kterých už se ale netěží. Jeden z nich je v současnosti využíván jako cvičná lezecká stěna pro nácvik horolezectví.

Starosta Komorní Lhotky Ivo Sztefek.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Je Komorní Lhotka něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

V obci se nachází dva bývalé kamenolomy i dva kostely. Evangelický z roku 1782 a katolický který je zhruba o sto let mladší. Ten katolický byl vybudovaný z Godulského pískovce pro potřeby letních hostů, kteří tady jezdili na letní dovolené. Někteří až z Krakova nebo z Vídně. Je kapacitně o něco menší a podléhá zprávě hnojnické farnosti. Máme zde také pomník ke 150. výročí vydání tolerančního patentu. Nachází se v místech, kde se scházeli evangelíci v době, kdy byla potlačována náboženská svoboda. Na Godule je rovněž Jubilejní háj s památníkem k 10. výročí vzniku samostatného Československého státu. Jsou v něm vysázeny borovice a jedle. U evangelického kostela jsou pak k vidění na přilehlém hřbitově historické náhrobky.

A jak se v Komorní Lhotce žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Doufám, že dobře, když se tady lidé stěhují a budují si v obci své domovy. Zdejší lokalita je zřejmě atraktivní. Od starousedlíků zaznívají hlasy, že rozvoj obce je příliš dynamický, že by bylo dobré výstavbu omezit. Také infrastruktura na tak rychlý rozvoj není dostatečně připravená. Máme obecní školu od 1. do 5. třídy, kterou navštěvuje asi 70 žáků. V obci funguje také zrekonstruovaná mateřská škola s kapacitou přibližně 52 dětí. V oblasti vzdělávání jsme na tom dobře. Pro ty, kteří se hlásí k polské národnosti, je polská škola v sousedním Hnojníku. Máme tady i ambulantně dojíždějícího zubaře a dětskou doktorku, která má v obci poradnu pro rodiče dětí. V Komorní Lhotce funguje také malý obchod. Dříve kapacitně nestačil v hlavní sezoně, nyní už nestačí po celý rok. Příznivci sportování pak mohou využívat sportovní halu, ve které mohou hrát tenis, florbal, fotbal, basketbal, volejbal nebo badminton. A funguje tady i zrekonstruovaná kuželna. Starší obyvatele pak trápí dopravní obslužnost autobusů, která je velmi špatná.

Když byste měl někoho pozvat do Komorní Lhotky, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Komorní Lhotka je ideálním výchozím místem pro nenáročné pěší túry. Turisté odtud mohou obejít čtyři hory a vrátit se zpátky do výchozího bodu. Mohou se vydat na několik zajímavých turistických tras. Nejznámějším a nejvyhledávanějším cílem je Prašivá, kde funguje známá turistická chata. Zajímavým programem si získala své návštěvníky a stala se velmi atraktivním místem v Beskydech. Trasu lze využívat pro rodinné výlety, protože není nijak náročná, což platí i o všech ostatních v Komorní Lhotce a nejbližším okolí. Velikým lákadlem je také finská sauna, která je lidmi hodně vyhledávaná, protože je v retro stylu. Nejde o žádnou modernu. Nabízíme tady také různé speciality jako kupříkladu chleba s tvarohem a podmáslím.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v Komorní Lhotce?

Koronavirová epidemie se hodně podepsala na životě v obci. Ubytovali se tady totiž lidé, kteří tady prožívali karanténu. Zapříčinilo to mimo jiné obrovské problémy s odpadovým hospodářstvím. Limity jsou nějak nastavené, ale tito lidé do nich nejsou započítávaní, přičemž po nich zůstalo poměrně hodně odpadu. Pro obec to představovalo velké náklady. Spousta lidí tak znovu objevila Beskydy. Přes víkendy tady parkovalo a parkuje tři sta až čtyři sta aut. Někteří sice z turismu profitují, ovšem pro trvale žijící obyvatele v obci to je zátěž. Kvůli epidemii koronaviru se neuskutečnila řada tradičních letních akcí, pořádaných místními spolky, které jsou velmi aktivní. Společenský a kulturní život tak hodně utrpěl.

Jaké jsou plány Komorní Lhotky dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Spoustu investic jsme provedli v letech 2018 až 2020. Zrekonstruovali jsme mateřskou školku, postavili 2,3 kilometru nové kanalizace rekonstruovali a prodloužili chodník u základní školy. Opravujeme místní komunikace, máme zažádáno o dotace na rekonstrukce a výstavbu komunikací, plánujeme vybudování multifunkčního hřiště, kde bude skatepark, kurt na tenis, volejbal a malou kopanou. Čeká nás revitalizace čistírny odpadních vod, jejíž kapacita je skoro na hraně. Chtěli bychom také zahájit přípravné práce pro výstavbu chodníku kolem komunikace v horní části obce. Jedním z velkých projektů, který sice není náš, ale ovlivní život v obci, je rekonstrukce mostu na hlavní komunikaci III/4761 přes řeku Ráztoku.