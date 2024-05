/VIDEO, FOTOGALERIE/ Čas amalgámových zubních plomb se pomalu ale jistě naplňuje. Evropská unie stanovila konec jejich užívání na rok 2025 s tím, že Česká republika má výjimku, a to do června roku 2026. Jaká rizika vidí zubaři z Moravskoslezského kraje u konce amalgámu v lidských ústech?

Amalgámové výplně brzy nahradí bílé fotokompozitní zubní plomby, 26. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

EU rozhodla, že zákaz amalgámové výplně začne platit od roku 2025. V Česku jde přitom o nejrozšířenější zubní výplň. Navíc jde o jedinou variantu, kterou plně hradí dospělým zdravotní pojišťovna. Děti do 18 let mají ‚bílou výplň‘ zdarma. Kvůli těmto skutečnostem tak dostalo Česko výjimku, ale pouze do půlky roku 2026. Následně se bude moci amalgámová výplň využít jen ve výjimečných případech a funkci plně převezme bílá fotokompozitní výplň, která je už v současné chvíli v některých ordinacích jedinou variantou výplně.

„Česko má sice výjimku, stejně ale o tuhle možnost ‚sociální výplně‘ pacienti nakonec přijdou,“ uvedl pro Deník krajský mluvčí České stomatologické komory (ČSK) pro Moravskoslezský kraj Vítězslav Hahn. Dodal však, že Ministerstvo zdravotnictví nechává pootevřenou cestu k hrazené variantě. „V novele zákona sice chybí zmínka o plně hrazených plombách, zubařům ale zase neurčuje, jaký materiál mohou použít. Česká stomatologická komora přitom dávala ministerstvu návrh, aby alespoň nějaká ‚sociální výplň‘ byla prostě plně hrazená,“ doplnil Hahn.

Největším problémem, který znepokojuje jak pacienty, tak i některé zubaře je ten, že se zatím neví, jak bude náhrada hrazeného amalgámu vypadat. „Dospělí budou mít plomby hrazené jen částečně. Takže na jednu stranu problém – už žádná plně hrazená verze jako dosud v případě amalgámu. Na druhou stranu ale i pacienti, kteří si nechají udělat bílou plombu, dostanou příspěvek. To dnes není. Minimálně 40 procent se jim uhradí ze zdravotního pojištění, zbytek doplatí,“ popsal možnou variantu fungování výplní po červnu 2026 krajský mluvčí ČSK.

Podle Vítězslava Hahna může absence plně hrazené „sociální výplně“, jak se amalgámu přezdívá, ovlivnit především lidi s nižšími příjmy. „Podle mého názoru, pokud nebude bezplatná alternativa, zákaz amalgámu odradí lidi s nižšími příjmy, aby si kazy v zubech nechali opravit. Sociální nůžky se tím pak podle mě začnou ve společnosti ještě více rozevírat,“ uvedl. V jeho ordinaci, která ve Štěpánkovicích u Opavy funguje už přes 17 let, se cena jedné bílé fotokompozitní výplně pohybuje od 1500 korun výše s tím, že zájem o ni je zhruba 60 ku 40 ve prospěch právě ‚bílé plomby‘.

Dle zubaře ale není bílá fotokompozitní výplň, která má amalgámovou v ordinacích plně nahradit, univerzální a v případě kazů pod dásní nemusí fungovat a následně může i vypadnout. „V tomhle případě vládne amalgám,“ dodal krajský mluvčí.

Ostravský stomatolog Václav Smékal už nyní ve své ordinaci amalgámové výplně nepoužívá a tvrdí, že zmiňované bílé výplně jde kvalitně a bez potíží aplikovat i u kazů pod dásní. "Ale záleží na tom, jak si zubař dá práci to správně utěsnit. Práce s touto výplní je totiž časově náročnější, s čímž je třeba počítat. S přípravou a i následným úklidem ordinace po využívání bílé fotokompozitní výplně to časově vyjde třeba na 45 až 60 minut. Amalgám jde zvládnout teoreticky za poloviční čas,“ vysvětlil Smékal.

Bílá fotokompozitní výplň se na zub váže chemicky. To znamená, že vše drží pospolu a zub pod ní nepraská, jako například u amalgámu. „Amalgámová zubní výplň na zub působí jako klín a zuby mohou praskat. Často k nám chodí pacienti, kteří mají prasklý zub právě z důvodu amalgámu. Navíc bílá fotokompozitní výplň vypadá lépe i esteticky a navíc z něj můžeme vytvořit například různé hrbolky na zubu. S touto výplní se plně navrátí funkce chrupu, protože se zachová jeho tvar,“ řekl zubní lékař. Cena v jeho ordinaci v centru Ostravy se za jednu bílou fotokompozitní výplň pohybuje od 2700 korun do 4000 korun.