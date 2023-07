Letní období jako již tradičně láká k vodě. Nejvíce lidí se pak v horkých parnech tlačí na letních koupalištích. Deník proto objel hlavní koupaliště na Frýdecko-Místecku, aby zjistil novinky a ceny nejrůznějších služeb.

Aquapark Olešná ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Tomáš Ptáčník

Koupaliště Frýdlant nad Ostravicí

Jednapadesátá sezona bez přestávky, tím se chlubí ve Frýdlantě nad Ostravicí. Koupaliště mají v provozu od 23. června a nabízí vyhřívaný venkovní bazén o rozměrech padesát na dvaadvacet metrů. Návštěvníci koupaliště mohou využít tobogán, skluzavku a sportovní hřiště pro volejbal či nohejbal. Pro děti je brouzdaliště o rozměrech dvanáct na dvanáct metrů.

• provozní doba je za pěkného počasí denně od 10 do 19 hodin

• celodenní vstupné pro dospělé je 90, pro děti a seniory 60 korun (od 15 hodin se snižuje na 60, respektive 40 korun), děti do tří let a handicapovaní neplatí nic, pro skupiny nad dvacet lidí mají slevu 40 korun na osobu

VIDEO, FOTO: Ve Frýdlantu nad Ostravicí havarovalo malé letadlo

• čepované pivo desítka je 42, půllitr kofoly a malinovky za 49 korun

• párek v rohlíku vyjde na 45, hranolky 59, šopský salát na 88, langoš na 119, klobása na 109, smažený sýr s hranolky a tatarkou na 179 korun, novinkou je "kuličková" zmrzlina od 72 Kč

Ameryka, Jablunkov

Nejvýchodněji se nacházející tuzemské koupaliště vyhlašuje letos „challenge“, čili výzvu o překonání loňské návštěvnosti 14 446 lidí. S počátkem prázdnin se tento počet blíží sedmi stovkám – přidáte se? Jablunkovské koupaliště vsází na kompletní letní program, má čtyřicetimetrový plavecký bazén, menší bazén pro děti s vodou dohřívanou tepelnými čerpadly včetně tří drah skluzavky, lesní lanové centrum, bowlingovou hernu. Uzavřeno tu mají ve dnech trvalého deště, případně, když teplota klesne z rána po osmnáct stupňů a do jedné hodiny odpoledne se neoteplí. Pokud tady ve čtyři odpoledne už nikdo není, areál se zavírá.

Zloději à la Pat a Mat: ujížděli na kolech i s cenovkami, chytila je policie

• provozní doba v červenci a srpnu je od pondělí do pátku od 10 do 19 a o víkendech i svátcích od 9 do 19 hodin,

• základní celodenní vstupné je 120 a snížené (pro děti od tří do patnácti let a seniory nad pětašedesát let) 60 korun, nejmenší děti a handicapovaní neplatí nic, mají tu i čtyři druhy rodinného vstupného od 150 po 270 korun

• čepované pivo desítka stojí 40 korun, stejně tak nealkoholické pivo i kofola

• hranolky vyjdou na 40 hotdog na 45 Kč, langoše stojí od 75 po 110 Kč, kuřecí stripsy s hranolkami na 120 Kč

Sluníčko, Ostravice

Premiéru si tento rok nárazově odbylo s dětským dnem počátkem června, kvůli počasí pak regulérně otevřelo až koncem měsíce. V provozu bývá zejména v červenci a srpnu, a to nejen pro hotelové hosty. Provozní doba nejvýše položeného koupaliště v Beskydech u hotelu Sluníčko v Ostravici závisí na počasí a informují o ni na webu relax.sepetna.cz/koupani/koupaliste. Letošními novinkami tu jsou „mořské“ koupaliště a vzduchová trampolína pro děti.

Pivní prameny v Ostravici vyschly, hledá se, kdo je zase rozproudí

• provozní doba je za příznivého počasí denně od 10 do 18 hodin

• celodenní vstupné je 150 pro dospělého a 90 pro dítě od tří do dvanácti let, půldenní od 14 hodin je za 120 (75) a večerní od 16 hodin 60 korun, děti do 2,9 let neplatí večer nic, obyvatelé Ostravice a držitelé Beskydy Card mají slevy

• čepované pivo desítka, čepovaná kofola a plechovkové nealko je za 48 Kč, všechno ceny za půllitr, káva a čaj je po 45 Kč.

• kynutá buchta „Honzovka“ s beskydským tvarohem je za 45 Kč, domácí belgické hranolky s uzenou mayo za 85 Kč, totéž s jarní cibulkou, trhaným hovězím masem a jalapeño mayo za 185 Kč, poctivé masové párky s domácí hořčicí a chlebem „křupákem“ za 96 Kč

STARS Třinec

Ceny se zvýšily vloni, letos dobrá zpráva: Zůstaly na stejné úrovni!

Koupaliště v Třinci má dva nerezové bazény plavecký a dětský) a dále brouzdaliště se skluzavkou, vodotryskem a delfínkem chrlícím vodu pro nejmenší. Do dětského bazénu ústí i šedesátimetrový tobogán. V celém areálu jsou stánky s občerstvením a spousta způsobů sportovního vyžití (dvě hřiště na nohejbal, dvě pro beach volejbal, badminton, stolní tenis, petanque, dva tenisové kurty …)

Třinecké letní kino potěší komediemi. Začíná s hokejovými mistry Oceláři

• provozní doba je v červenci i srpnu od 9 do 20 hodin od pondělí do neděle, pouze za příznivého počasí

• celodenní vstupné je pro dospělé 120 (po 17. hodině 80 korun), pro děti od tří do patnácti let, důchodce a handicapované 80 (po 17. hodině 60 korun), děti do tří let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma, pro skupiny nad deset lidí je desetiprocentní sleva, rodinné vstupné se pohybuje od 220 do 350 korun

• čepované pivo desítka je za 40 Kč, dvanáctka 46 Kč, nealkoholické pivo 45 Kč, kofola 9 korun za Kč,

• hranolky s tatarkou, kečupem či jejich mixem jsou za 55 Kč, langoš na 89 Kč, na víkendy a při očekávané vyšší návštěvnosti chtějí rozšiřovat nabídku mj. o domácí bramboráky, zeleninové saláty, grilované speciality …

Aquapark Olešná

Lehátka gratis, doplňkový prodej (třeba opalovacích krémů, když dojdou), kolovna, bezpečnostní schránky, mnoho možností najíst se či napít, nedělní dopolední aquaaerobic a krytá část v případě škaredého počasí. I taková je nabídka Aquaparku Olešná kousek západně od Frýdku-Místku. Novinkou je znovu o něco jednoduší dosah autobusy: V pracovní dny se počítá se čtyřmi páry spojů, o víkendech s devíti páry spojů.

VIDEO: Nabitý program FM City Festu. Takto festival odstartoval

• provozní doba je v červenci od 9 do 21, v srpnu od 9 do 20 a v září od 10 od 18 hodin (datum ukončení sezóny bude vyhlášeno v závislosti na podmínkách)

• základní celodenní vstupné je 190, abonentské 175, zvýhodněné pro seniory, handicapované, ale také studenty do šestadvaceti let (musí se prokázat dokladem ze školy) 150 korun, po 17. hodině se ceny snižují v rozmezí třiceti až patnácti korun, rodinné vstupné je od 480 po 760 korun

• čepované pivo desítka je za 35, nealkoholické pivo za 40, dvanáctka za 42 korun, kofola a malinovka půllitr za 35 korun (platí pro stánek U Mrože)

• hranolky jsou 65 se vším všudy, langoše od 59, vařená kukuřice je za 59, wafle od 79, smažený sýr za 169 korun i s přílohami (platí pro stánek U Mrože)