Kraj podpořil tři projekty na cyklostezce podél Ostravice. V Bašce, Sviadnov

„Dosud jsme bílým místem na mapě cyklotras, ale to by se mělo změnit,“ slíbil místostarosta Bašky Jan Richter. Cyklostezka přes tuto obec nikdy nevedla. Na severu končí u policejních kasáren ve Frýdku-Místku, na jihu kousek za Pržnem. Kolaři tak mohou pokračovat podél Ostravice lesními pěšinkami, nebo odbočit u policejní školy a překonat staveniště obchvatu dálnice D48 do Kunčiček u Bašky. „A pak po okraji pole ke křižovatce u autosalonu směrem k hospůdkám Lašský dvůr a Kamenec,“ popisují turisté.