Senioři ve svých týmových dresech soutěžili, co jim síly a zdravotní komplikace dovolovaly. Ti, co nesoutěžili, se alespoň dívali, jako například Jarmila Grimová, která byla po operaci páteře a ve střítežském týmu měla funkci zdravotníka.

„Sama soutěžit nemůžu, ale můj manžel, který má kardiostimulátor, se všech soutěží aktivně účastní,“ doplnila. Právě klub důchodců ze Stříteže všechny zaujal nápisem na tričku. „Žít naplno a v každém věku, to je heslo, kterým se u nás řídíme,“ dodal optimisticky 76letý Karel Herec, který se účastnil her už podruhé.

Přehlédnout nešlo ani zástupce z klubu důchodců z Fryčovic, kteří přivezli převážně ženský tým a jejichž sytě žlutá reflexní trička zářila v celé hale. „Škoda že počasí nevyšlo a nemohlo být více disciplín venku,“ povzdechla si Božena Vidličková, důchodkyně z Fryčovic.

Na letošní hry se přihlásilo rekordních 410 startujících z 26 obcí a měst, což dokazuje, že zájem o hry každoročně narůstá. Soutěžilo se podle pohlaví ve dvou věkových kategoriích od 60 do 70 let a nad 70 let.

Pro seniory bylo připraveno devět disciplín jako šipky, florbal, basketbal, ale také soutěže na čas jako běh na 40 a 60 metrů, běh s tenisovou raketou nebo s kolečkem kolem mety. „Původně se měl hrát ještě petanque, ale kvůli nepřízni počasí byla tato disciplína zrušena,“ uvedl Pavel Gluc, ředitel krajských sportovních her.