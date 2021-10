Právě kandidátkou koalice PirStan otřáslo kroužkování nejvíce, a to nejen v Moravskoslezském kraji, ale napříč republikou. Michaela Šebelová je ženskou skokankou těchto voleb a zároveň celkově druhou v ČR. O více příček, konkrétně z dvaadvacátého místa na druhé se už dokázal dostat jen hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO 2011).

Jaké jsou dojmy čerstvě zvolené poslankyně? Zůstane na postu starostky Kunčic pod Ondřejníkem? S Michaelou Šebelovou si Deník po volbách krátce popovídal.Když se rozhodla, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny, neměla vůbec žádné ambice, že by se jí to mohlo podařit. „Chtěla jsem jen podpořit kandidátku, protože bylo potřeba ji zaplnit. Nachází se na ní vždy spousta lidí, kteří musí počítat s tím, že neuspějí, jsou spíše na těch nevolitelných místech,“ vzpomíná Michaela Šebelová.

To byl i její případ, když jí na kandidátce PirStan patřila čtrnáctá příčka. O to větší pro ni bylo překvapení po sečtení hlasů. „Tato situace je pro mě obrovsky nečekaná, je to šok. Vůbec mě nenapadlo, že by se to mohlo stát. Kamarádi se mi smáli, ať jim potom nenadávám, až kvůli jejich kroužkům budu muset jezdit do Prahy, nadneseně řečeno. Tak jsem jim odvětila, že ne, že je to v klidu, to se stát nemůže, protože jsem až čtrnáctá. Takže jsem v pohodě jela na volební štáb a tam se mi přetočil svět,“ pokračuje s úsměvem.

Kombinace pohlaví a zaměstnání?

Z celé kandidátky získala v kraji nejvyšší počet preferenčních hlasů, konkrétně 6293. „Přemýšlím nad tím, proč jsem dostala takovou podporu. Dokonce mi lidé píší i různé zprávy a v nich se to snaží vysvětlit. Myslím si, že v mém případě hrála roli kombinace toho, že jsem žena a zároveň i starostka. Také jsem uvažovala, zda je to otázka věku. Ten efekt kroužkování mě v mém případě nenapadl. Jsme v rámci kraje malá obec, myslím si, že nejsme extra mediálně známí, takže si to zkrátka neumím vysvětlit. Ani já sama nemám Facebook, Twitter, nebyla na mě cílena žádná kampaň, protože jsem byla až čtrnáctá a to místo se ani nepropagovalo,“ kroutí hlavou.

Neutečte nám do Prahy, prosí občané

Michaela Šebelová působí ve funkci starostky Kunčic pod Ondřejníkem první volební období. Předtím ale figurovala na postu radní i místostarostky. Teď usilovně přemýšlí, jak skloubí práci starostky a poslankyně. „Určitě chci pro obec dále pracovat, mám tady rozdělanou práci, protože se zvolením jsem nepočítala. Už dostávám zprávy od občanů, že mi sice blahopřejí, ale zároveň se bojí, ať jim neuteču do Prahy. Chtěla bych dělat dobře obě práce. Teď se musím zamyslet, zjistit, jak vše funguje, co to obnáší a udělat si organizační plán, jak to v Kunčicích zvládnu,“ konstatuje.

Zaječí úmysly ale určitě nemá. „Ne, budu to muset nějak skloubit, nechci zklamat lidi v Kunčicích,“ ujišťuje s úsměvem.Michaela Šebelová už také začala uvažovat, která témata ji budou ve sněmovně zajímat. „Už v noci ze soboty na neděli jsem se dívala, jaké tam jsou výbory,“ směje se. Protože částečně pracuje i jako fyzioterapeutka, ráda by se věnovala oblasti zdravotnictví. „A také regionálnímu rozvoji, problematice regionů a obcí,“ dodává.