Zástupci krajské hygienické stanice a krajského úřadu byli při nedávné prohlídce Národního domu s tím, jaké možnosti pro vytvoření očkovacího centra prostory nabízí.

Exkurze, jíž se dále účastnili zástupci města a nemocnice, již nastínila využití jednotlivých místností. Občané by měli vcházet hlavním vchodem do prostor restaurace Švejk, kde by se měla odbývat administrativa.

Se správně vyplněnými formuláři je v předsálí budou čekat doktoři, kteří musí jejich způsobilost k očkování posvětit a budou konzultovat některé individuální překážky ve vakcinaci, jako je například možné těhotenství, léky na krevní srážlivost, jiná očkování, některá chronická onemocnění nebo onkologická léčba. V hlavním sále má potom probíhat vlastní očkování.

„Dá se to tady výborně zařídit v jednom směru, aby se lidé zbytečně nepotkávali. Spolupráce s městem je super, je tu perfektní zázemí,“ pochvaloval si Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu.

„Už jsme ve fázi, kdy začneme pomocí volebních zástěn řešit konkrétní rozmístění jednotlivých pracovišť, koridory, trasy, jsme domluveni, kdo co dodá a co se pokusí zajistit. Chtěli bychom tady mít i vyvolávací systém, aby to bylo pro lidi co nejjednodušší,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.