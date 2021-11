Radnice tam značku nechala instalovat asi před pěti šesti lety, od té doby ale přináší snad víc škody a komických i smutných situací než užitku.

„Lidé si myslí, že tam je zákaz vjezdu vozidel a motorek. Přitom smyslem té značky je lidem právě zdůraznit, že motorky a auta do určité části lesa mohou vjet, jinak by se do lesní školy nedostali návštěvníci nebo zájemci o vánoční stromky,“ vysvětluje místostarosta Ostravy-Jihu Otakar Šimík.

Upozorňuje však, že cesta je úzká a frekventovaná a mnohdy je problém, aby se pěší, potažmo cyklisté a projíždějící auta vyhnuli.

„Viděl jsem i spoustu videí, kdy lidé jdou naschvál pomalu před auty uprostřed cesty a odmítají je nechat projet, či mnohdy dokonce do aut i kopou. To člověk nepochopí,“ komentuje lesní dění Šimík.

Podle zástupců radnice by pak stížnosti lidí na tento mylný nešvar vydaly pomalu na samostatného úředníka. Několikrát zde lidé údajně narazili i na nepochopení strážců zákona.

Radnice proto téma opakovaně dávala i do svých radničních listů. V boji s větrnými mlýny je proto ve hře i osazení značky dodatkovou vysvětlující tabulkou.