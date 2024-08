Laco Déczi je americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a malíř slovenského původu. Od vstupu na profesionální hudební scénu před téměř šedesáti lety byl Laco Déczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstává dodnes," zvou pořadatelé z Trisie v Třinci na svých webových stránkách.

"V roce 1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil až do své emigrace do USA v roce 1985. V Americe vystupoval s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl a Sonny Costanzo," pokračuje pozvánka pořadatelů dále.

Vstupenky na koncert jsou již v předrodeji a některá místa jsou již obsazená.

K TÉMATU

Laco Deczi & Celula New York

Koncert se koná v Třinci, 6. listopadu 2024, v Divadelním sále KD Trisia, začíná se v 16 hodin. Vstupenky na koncert seženete online v tomto webovém odkazu.