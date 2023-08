Již v pátek 4. srpna se Čeladná rozezní hudbou a přivítá návštěvníky ve festivalovém areálu v malebném podhůří Beskyd. Mezi hlavní headlinery letošního osmého ročníku patří Richard Müller, Bára Poláková, Kašpárek v rohlíku, Laura a její tygři či hudební duo Emma Smetana & Jordan Haj. Dvoudenní program nabídne také rozmanitý program pro děti kombinující pohyb, hru, zábavu i poučení.

První den festivalu Ladná Čeladná se konal 6. srpna 2021. Na snímku vystoupení kapely Vypsaná fiXa. | Foto: Deník/Jakub Pryček

Festival na Frýdecko-Místecku uvede patnáct koncertů a o žánrovou pestrost není nouze – na své si na festivalu Ladná Čeladná přijdou příznivci rocku, punku, ale také soudobého folku, popu i taneční muziky.

„Každoročně v našem line-upu nechybí legenda české hudební scény a velice nás těší, že letos na pódiu přivítáme Richarda Müllera. Fanoušci uslyší písně z nového alba i největší hity ze starších desek. Zároveň jsme rádi, že uvedeme vynikající hudebníky, které ne každý návštěvník musí znát, ale doporučuji jejich koncerty nezmeškat. Například originálního Pavla Čadka, jenž kombinuje svůj hráčský um na cello s moderním folkem, charizmatického zpěváka Maria Šeparoviče či kapelu Docuku, která letos vystoupila na festivalu Czech Music Crossroads, konajícím se pod hlavičkou Colours of Ostrava,“ uvedl pro Deník ředitel Ladné Čeladné Jindřich Vaněk.

OBRAZEM: Oblíbené kapely zvedly vlny v přehradě. Baška ožila, dorazily davy

Na legendární hity písničkáře Ivana Mládka pro změnu láká kapela Děda Mládek Illegal Band, proslulá energickou show a tanečními kreacemi zpěváka Marcela Marka. Závěr obou festivalových dní pak bude ve znamení tanečních beatů – o sobotní finále se postará kapela Circus Brothers, která v klubech i na pódiích festivalů baví tisíce fanoušků, tančících na jejich disco-balkan show často do ranních hodin a posledních sil.

Ladná Čeladná v roce 2021, podívejte se na fotogalerii

Kromě hudebního programu se mohou návštěvníci těšit na pestrý doprovodný program, který je tradičně orientovaný především na rodiny s dětmi. Kromě divadelních představení, tvůrčích dílen, deskových i jiných her se malí návštěvníci mohou zapojit do tanečního workshopu s účastníkem letošní StarDance Jakubem Mazůchem, který v minulosti natáčel pro Déčko České televize.

„Za pozornost taktéž stojí interaktivní show s výtvarníkem Adolfem Dudkem, jenž bude za asistence publika vytvářet jednoduché obrázky. Další tvůrčí aktivity si děti vyzkoušejí v dílničkách, a to například malování kamínků a pískování. Ve stánku neziskové organizace Mary’s Meals, věnující se školnímu stravování v rozvojových zemích, pak mohou děti malovat na 3D omalovánky ze sádry a také ochutnají kukuřično-sójovou kaši, kterou dostávají školáci v Malawi,“ doplnil Jindřich Vaněk.

Jaké jsou zmrzliny na Frýdeckomístecku. Osvěžení ve městě i na cestě do Beskyd

Dětská zóna nabídne také spoustu stanovišť zaměřených na pohyb. V šapitó Cirkusu trochu jinak návštěvníci zábavnou formou potrénují koordinaci a motoriku. Milovníci skákání se vyřádí na nafukovacím hradu a dalších oblíbených atrakcích. Chybět nebudou ani nejrůznější sportovní disciplíny či soutěže. V případě nepříznivého počasí se aktivity pro děti přesunou do tělocvičny, která zároveň funguje jako odpočinková zóna.

K TÉMATU

Praktické informace pro návštěvníky

Parkování a festivalový kemp

Oficiální parkoviště je u kavárny Kovárna. Návštěvníci mohou využít ubytování v kempu, který se nachází u festivalového areálu. Rezervaci lze provést v e-shopu na stránkách festivalu nebo zakoupit přímo na místě. Vezměte prosím v úvahu, že kapacita kempu je omezená.

Kyvadlová doprava

V době konání festivalu jezdí z Čeladné do Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm kyvadlové autobusy zdarma.

Čeladná, Mateřská škola Krteček – FnO, autobusové nádraží

Čeladná, hotel Yura (dříve Prosper) – Frenštát p. Radhoštěm, vlakové nádraží, zastávka U Škol

Z Čeladné jezdí autobusy od 20:30 do 0:30 co hodinu. V opačném směru spoje jezdí co hodinu od 21:00 do 23:00. Autobusy poznáte podle festivalové cedulky Ladná Čeladná.

Informace ke vstupenkám

Vstupenky za výhodnější cenu lze koupit v předprodeji do čtvrtka 3. srpna v Knihovně a informačním centru Čeladná nebo na stránkách festivalu. V pátek a sobotu lze stále zakoupit vstupenky online, ale již za plnou cenu. Vstupenky budou k dispozici také na místě po celou dobu konání akce.

Veškeré další informace o cenách vstupenek a další získáte na webu festivalu Ladná Čeladná.