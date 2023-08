/FOTOGALERIE/ Již poosmé se v podhůří Beskyd uskutečnil festival Ladná Čeladná. Dvoudenní akce nabitá koncerty a programem pro děti vyvrcholila sobotním vystoupením Richarda Müllera, který patřil mezi největší lákadla letošního ročníku. Od hojné účasti na festivalu neodradil návštěvníky ani vytrvalý déšt.

I přes vytrvalý déšť si letošní ročník Ladné Čeladné užili jak diváci, tak vystupující umělci. | Foto: se souhlasem Olgy Zmelíkové

První den zabodovala Bára Poláková se svou početnou kapelou, která během hodinového koncertu odehrála jak nové písně, tak starší hitovky včetně nejznámější Nafrněné. Přední řady před hudební scénou zaplnili také fanoušci Emmy Smetany a Jordana Haje, kteří poslední píseň dozpívali mezi lidmi v publiku, za což sklidili ovace. O závěrečnou tečku za prvním dnem se pak postarala kapela Děda Mládek Illegal Band, na kterou zpívali a tancovali jak děti, tak jejich rodiče i prarodiče.

Druhý festivalový den se nesl ve znamení nepříjemného deště, ale i přesto večerní koncerty proběhly před zaplněnou scénou. Hudebním zážitkem bylo vystoupení cellisty a zpěváka Pavla Čadka, jehož na pódiu doprovodil neméně zručný akordeonista a bubeník. Koncert pro hudební fajnšmekry předvedla také legendární Laura a její tygři, na níž navázalo očekávané vystoupení Richarda Müllera. Zpěvák fanouškům věnoval své nejslavnější písně, které prokládal vtipnými glosami. Jeho charizmatický hudební projev doplnily vokalistky i další členové kapely v čele se saxofonistou Michalem Žáčkem.

Oba festivalové dny nabídly bohatý program, který se v sobotu z větší části přesunul do tělocvičny z důvodu, aby malí návštěvníci a jejich rodiče měli na festivalu co největší komfort. Kromě oblíbených divadelních představení děti zaujala interaktivní show s Adolfem Dudkem, který publikum vtáhl do světa ilustrátora knih. Velkou odezvu měl taneční workshop s Jakubem Mazůchem, jemuž se podařilo roztančit početné dětské publikum.

„Letošní ročník byl, co se počasí týká, nejnáročnější. V maximální možné míře jsme proto přesunuli program pro děti pod střechu, aby si návštěvníci mohli bez ohledu na déšť vyzkoušet naši pestrou nabídku aktivit. Jako pořadatelé bychom ocenili nebe bez dešťových mraků, na druhou stranu mrholení bylo snesitelné a dle reakcí návštěvníků soudíme, že si z festivalu odnesli příjemné hudební zážitky. Děkujeme všem, kteří k nám letos zavítali a těšíme se za rok na viděnou,“ uvedl ředitel festivalu Jindřich Vaněk.

Další, v pořadí již devátý ročník Ladné Čeladné, se uskuteční 2. a 3. srpna 2024