V celém areálu bude možné platit pouze platebními kartami, telefony či hodinkami. Pokud někdo platební kartu nevlastní nebo ji nebude mít zrovna u sebe, může využít přednabité karty v hodnotě 400 a 1000 Kč. Přednabité karty budou za 50 Kč k zakoupení na pokladně u vstupu do areálu. Aktuální částku návštěvník uvidí na každé účtence, a pokud ji celou neutratí, zůstatek mu bude na pokladně vrácen zpět.

„Na festivalech dochází k velkému množství drobných plateb a zkušenosti ukazují, že po zavedení bezhotovostního systému mizí fronty a odbavení je rychlejší. Pro návštěvníky je možnost platit vlastní kartou tak, jak jsou zvyklí kdekoliv jinde v obchodech či restauracích, výhodou,“ komentoval zavedení cashless systému ředitel Ladné Čeladné Jindřich Vaněk. Návštěvníci mohou platit hotově pouze na pokladně u hlavní brány při nákupu vstupenek na festival nebo do kempu.

Festival uvede třináct koncertů, které budou v režii zvučných českých kapel i talentovaných muzikantů, kteří se pohybují na klubových a festivalových scénách. Na své si přijdou příznivci rocku, funku, popu, blues, ale také šansonu nebo taneční muziky.

„Každý večer má svoji hvězdu s velkým H. V pátek zahrají Monkey Business, v sobotu Tata Bojs. Tato jména doplňuje zpěvačka Lenny, Letní kapela v čele s Jaromírem 99 a pro dříve narozené máme třešničku, a to rockovou legendu Michala Prokopa s kapelou Framus Five. Dále to jsou např. funk-rockoví Adovany, kteří letos zabodovali na Colours of Ostrava, bluesový Gerald Clark nebo šansonová zpěvačka Rozálie,“ jmenuje některé interprety Jindřich Vaněk. Příznivci taneční hudby se pak mohou těšit na sety v podání DJ Martina Grednera, DJ Saura nebo Dr. Zeppelina, kterého doprovodí saxofonista Radim Nowak.

Ladná Čeladné se dramaturgicky zaměřuje na rodiny s dětmi, kromě hudby proto nechybí rozmanitý program pro malé návštěvníky – loutková divadelní představení, tvůrčí dílny, malování na obličej, deskové hry, lego zóna, čtení a tvořivé aktivity s neziskovkou Celé Česko čte dětem, ale také skákací atrakce, sportovní stanoviště a taneční workshop s dvojnásobným vítězem StarDance Janem Onderem.

Mezi letošní novinky pak patří netradiční herna s názvem Jiné hraní, kde si děti vyzkouší třeba kinetický písek, sliz, barvenou rýži a další materiály, které stimulují různé smysly a pomáhají zlepšovat schopnost zpracovávat a interpretovat smyslové podněty. V případě nepříznivého počasí se aktivity z venkovního dětského parku přesunou do tělocvičny, která zároveň funguje jako odpočinková zóna.

Praktické informace pro návštěvníky