Oblíbený (nejen) rodinný festival Ladná Čeladná se letos bude konat ve dnech 2. a 3. srpna. Pořadatelé pro návštěvníky opět chystají atraktivní program, již nyní lákají na zvučná jména vystupujících jako jsou Monkey Business, Tata Bojs, Lenny, Michal Prokop s Framus Five a další oblíbené české kapely či interpreti.

Ladná Čeladná 2023, 4. 8. | Video: Deník/Radek Luksza

Hudební program doprovodí rozmanité aktivity pro malé návštěvníky, pro které bude připravena dětská zóna s atrakcemi, tělocvična i odpočinková zóna. V areálu základní školy se festival koná již podeváté.

Trojlístek headlinerů tvořený Monkey Business, Tata Bojs a Lenny, doplní Letní kapela v čele s uznávaným hudebníkem a výtvarníkem Jaromírem Švejdíkem, který tímto projektem úspěšně navázal na své působení v kapelách Priessnitz, Umakart či Kafka Band. Debutové album Letní kapely vyšlo v roce 2022 a bylo výborně přijato nejen posluchači, ale také hudebními kritiky.

„Priessnitz jsme měli v hledáčku od prvního ročníku Ladné Čeladné v roce 2015. Tehdy ale kapela nevystupovala tak často, až se nakonec odmlčela úplně a koncert se již nepodařilo domluvit. O to více nás těší, že můžeme uvést Letní kapelu nyní a jejich písně, inspirované jesenickou krajinou, zazní v podhůří Beskyd,“ říká Jindřich Vaněk, ředitel festivalu Ladná Čeladná.

Další tváří letošního ročníku je rocková legenda Michal Prokop, který v Čeladné vystoupí s kapelou Framus Five. Kořeny jejich spolupráce sahají do roku 1967, po dvou přestávkách v 70. a 90. letech kapela začala v roce 2006 opět vystupovat. Kromě koncertování se Framus Five věnovali také skládání nových písní, které se objevily na dosud posledním albu „Mohlo by to bejt nebe…" z roku 2021.

Na Ladné Čeladné dále zahraje charismatická zpěvačka, akordeonistka, herečka a tanečnice Rozálie Havelková. Milovníci taneční muziky se pak mohou těšit na sety v podání dua Dr. Zeppelin & Martin Nowak či DJ Martina Grednera.

Dětská zóna a program pro malé návštěvníky

Bohatý program plný zábavy, sportu i poučení bude připraven pro děti. Po oba dny se uskuteční divadelní představení, čtení pohádek s organizací Celé Česko čte dětem, tvořivé dílny, deskové hry a soutěže. V sobotu se příznivci pohybu mohou zapojit do tanečního workshopu s lektorem, tanečníkem a dvojnásobným vítězem StarDance Janem Onderem.

Konání Ladné Čeladné stejně jako v předchozích letech finančně podpořila obec Čeladná, která spolu s Moravskoslezským krajem patří mezi významné partnery festivalu. „Zastupitelstvo obce dlouhodobě podporuje kulturně společenské a sportovní akce a ani letošní rok nebude výjimkou. Jsem potěšen, že mohu jménem rady a zastupitelstva obce pozvat nejen naše občany, ale především ty přespolní na v pořadí již devátý ročník tohoto festivalu,“ řekl starosta Čeladné Pavol Lukša.

Baroš, Poborský, Bosák a další

Kromě hudebně-kulturního programu se návštěvníci mohou těšit i na sportovní podívanou. V rámci spolupráce s obcí Čeladná se v sobotu 3. srpna od 13 hodin uskuteční benefiční fotbalové utkání mezi týmem Šachtar BO a Real Top Praha. V hlavních rolích budou například Marek Jankulovski, Milan Baroš, Karel Poborský, Jaromír Bosák a další známé osobnosti. Vstupné na zápas je dobrovolné a výtěžek bude použit na dobročinné účely.