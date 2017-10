Lanovku na Javorový čekají opravy

Třinec - Lanovou dráhu z Oldřichovic na Javorový vrch čeká tradiční odstávka.

Lanovka na Javorový vrch.Foto: Deník/Marek Cholewa

Ve dnech od 30. října do 3. listopadu, od 6. do 10. listopadu a od 13. do 16. listopadu nebude lanová dráha v provozu z důvodu pravidelných oprav, kontrol a revizí.

O víkendech bude lanová dráha v provozu podle platného jízdního řádu.