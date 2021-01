Novoročni poselstvi Ľašskeho krala

Tuž vitajtě – važene a ctěne Ľašky, važeni Ľaši, susedě, susedky, všecy dobři ludě. Zdravim cely velky ľašsky narod na Moravě, ve Slezsku, na Kysucach, v Haliču, v Praze a aji na tym celym Božim světě!

Po dvanacty raz se nělučime ze starym rokem na ľašskym Řipu, keremu ludovo pravime Čupek, a ani ten Novy tam něvitame, bo zla pandemia teho koronavirusa nas hromsky všecky zasahla. Cely Boži svjet je v ohrožeňu, nikeho to bestyjstvo něšetřy.

Česka republika je v patym stupňu teho Psa, zhromažďovani vjac jak dvuch ludi něni dovolene. Tuž aji ja sem se rozhod, že nikaj něpolezu, že z domy vas všeckych pozdravim. Vitě, ludě mili, něni to žadna sranda ten Covid, enem ignoranti a hlupi mudrocy ty všecky opatřeňa bagatelizuju, či dokoňca zesměšňuju. Virus se něvybira, virusu je jedno esli stě nalevo, či napravo, esli stě z Evropy, Azyje, Afryky, Ameryky, Australije, esli stě chudi, či bohati.

Na jaře to ešle jaksik šlo, nale na jesiň se to vjac zhoršilo. Aji moju rodinu to zasahlo, němoc prodělaly tři moje cerky, a aji muj vnuk a zeť. A jak sem vas už v dostavniku informoval, muj bratraněc, ambasador pražsky na Covid umřel… Chraňtě se, očkujtě se, posluchajtě vrchnosť, chovajtě se zodpovjedně, ať se z teho marasa brzo dostaněm, ať se zas ve zdravi sejděm na Čupku, na Radhošťu, na vlastivjednych vyšlapach, či indě…

Už od březňa chytracy z celeho svjeta špekuluju, odkaď to potvorstvo na nas přyšlo… Jedni pravja, že z Činy, druzy z Ameryky, třeti že zhury, že to na nas mimozemšťani utoča… Lebo ho přynisla kometa? Tak jak před sto rokami tu Španělsku chřypku? Jak je to po pravdě, to vi enem Panbuh, všecko ostatni su fantasmagoryje…

Dvanacta hodina našeho středoevropskeho časa odbila, to znači, že Ľaši a Ľachyně, keřy žiju až tam na vychodě v Pacyfiku na ostrovach Fidži a Samoa už maju pulnoc. Tym aji nam Novy rok začina, bo zme řiša pro všecky Ľachy svjeta!

Na stary ni moc vydařeny rok se doma truňkem čistym, palenym přypijtě, ať ho z pamjeti vymažem. Ten Novy rok 2021 fajnym ľašskym liguerem s tatarčokem přyvitajme, by nam po cely rok šmakovalo, zdravi služilo a sila hromska v nas furt byla! Tuž vam všeckym vinšuju hromady štěsťa, pohody a Božiho požehnani!

Zdruv, ať služi!

Zdeňa Viluš I. Krulikovsky, Kral ľašsky