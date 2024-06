Na besedě s Karin Lednickou a Radovanem Lipusem bylo plno. Významný český režisér a třinecký rodák, který režíroval představení Krzywy Kościół uvedený Polskou scénou Těšínského divadla, dokázal rozmluvit autorku bestsellerů nejen o psaní, ale i o důležitosti znalosti nedávné minulosti se všemi jejími temnými stránkami.

Čtefest 2024 Třinec Lednická | Video: Kaňoková Michaela

Autorským čtením Šikmého kostela zahájila Karin Lednická v pátek 31. května v kulturním domě Trisia letošní ročník čtenářského festivalu Čtefest v Třinci. Následná autogramiáda a koncert těšínské kapely Flegma byl tak první ochutnávkou bohatého programu následujících dní.

Jsme nepoučitelní?

„To, že se dnes tady bavíme o nacionalismu, jak jej popisuji v knížkách, je zajímavá shoda okolností, protože mi zrovna dnes napsala čtenářka, která je z Návsi. Ta se pozastavila nad tím, že některá ta rétorika, tak jak ji slýchá dnes, jí začíná připomínat to, co zrovna čte ve druhém díle Šikmého kostela. Takže nevím, možná jsme nepoučitelní,“ prohlásila Karin Lednická během debaty.

O potřebě kořenů a jejich „správného“ ukotvení vedla Lednická vášnivou debatu nejen s Radovanem Lipusem, ale i s diváky, kterým evidentně dvě hodiny vymezeného času nestačily a rádi by se spisovatelkou rozebírali mnohem déle například regionální stereotypy.

„Lidé z kraje by měli být více hrdí,“ říká v rozhovoru Karin Lednická

„Snažím se dát hlas lidem, kteří si negativní obraz regionu vztahují zcela logicky na sebe a ten hlas nemají. Protože krom jiného, že předkládám historii tohoto území a zkázu staré Karviné se vším, co ji provázelo, tak se snažím odstranit i několik mýtů, které mě štvou. Takovéto - černá země, rudý kraj, to je úplný nesmysl a ono to dodnes přežívá, přestože to není pravda. My jsme si nechali nabulíkovat, že jsme byli odjakživa rudý kraj. To není pravda,“ zaznělo od Lednické během povídání.

Beseda na Prašivé

Čtefest je pověstný, že si pro své besedy vybírá netradiční místa. Jako třeba vrch Prašivé. Tam vyrazila Kamila Hladká, autorka knihy Sestry, a spolu s ní právě ony sestry – sestry boromějky, o kterých ve své knize píše. V té vedla rozhovory se čtyřmi generacemi řeholnic a sledovala jejich život během komunismu až po současnost.

V kostele sv. Antonína Paduánského se vedla živá diskuze jak se spisovatelkou, tak i s Lucií Martou Cicialovou, proděkankou Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, a s Vilmou Miluší Venkrbcovou, představenou sester boromejek Charitního domova Města Albrechtice.

„Kdyby Bůh neměl smysl pro humor, tak nejsem v klášteře,“ říká Vilma Miluše Venkrbcová. Rozprava s publikem se zabývala otázkami o smyslu života a jeho poslání nebo možným konfliktem vnitřní svoboda versus uzavřený život v klášteře.

Prestižní cena pro Knihovnu Třinec. Má nejlepší vzdělávání čtenářů v Česku

Debaty s pozoruhodnými ženskými personami odstartovaly letošní ročník Čtefestu, na který nadšení čtenářští fanoušci vyprodali vstupenky. Festival pokračuje až do 10. června a program na následující dny si můžete prohlédnout zde.