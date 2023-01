Tkalcovnu a rozsáhlý areál původní Lembergerovy továrny tak nyní čekají veliké změny. Majitel Marlenky Gevorg Avetisjan měl přitom více nabídek, kam firmu přemístit, ale jeho bydliště Frýdek-Místek a konkrétně místo bývalé Lembergerovy továrny je pro něj srdeční záležitostí. V elektronické aukci si patriot z Marlenky proto raději připlatil.

Historickou unikátní továrnu ve Frýdku-Místku koupila Marlenka

Z historie továny

Textilní podnikatel Alois Lemberger nechal fabriku postavit tehdy v ještě samostatné obci Koloderov. Pak ji jeho rodině sebrali nacisté a dále znárodnili komunisté, zahrnuli ji pod národní podnik Slezan. Po skončení výroby areál chátral, až se vloni přistoupilo k bourání, zbyla jen historicky cenná budova s nádherným průčelím, komín a trafostanice.

„Je to pro mne splněný sen. Zachovalá budovy tkalcovny bude úžasným bonbonkem. Je pravdou, že její oprava bude velice nákladnou investicí, přesto se nesmírně těším, až se do ní pustíme. Občané města se zde dočkají muzea, firemní prodejny, originální kavárny, malého parku s letním posezením na terase i fontány,“ nechal se slyšet "pan Marlenka" hned po dražbě.

Velkou část obyvatel města, jež sledovali demoliční práce v Hálkově ulici s obavami, že tady vznikne nové „betonové monstrum“, tím uklidnil.

Už jste byl někdy v minulosti účastníkem elektronické aukce? Probíhala v poklidu?

Nikdy jsem se podobné akce nezúčastnil, bylo to pro mě premiéra. Vše proběhlo v pohodě, aukce trvala asi půl hodiny.

O areál bývalého Slezanu jste usiloval mnoho let, jednání se stále protahovala, neuvažoval jste, že novou továrnu postavíte jinde nebo jste věřil v dobrý konec?

První jednání proběhlo zhruba na přelomu let 2016-2017, následovala další, ale nikdy jsme nedospěli k dohodě. Majitel areálu neustále navyšoval cenu, až na dvojnásobek. V loňském roce se cena vyšplhala tak vysoko, že jsem z toho dostal skoro šok. Ale přesto jsem souhlasil, i když jsem měl mnohem výhodnější nabídky pozemků v Mošnově nebo Karviné. Novou továrnu však opravdu potřebujeme, zakázky klientů ze zahraničí nestačíme uspokojit v termínech, které požadují. A hlavně, jsem opravdu frýdeckomístecký patriot. Ani tehdy to ovšem nevyšlo, dostal jsem zprávu, že prý se musí objekt prodat prostřednictvím aukce. Bylo to velké překvapení, ale protože bylo jasné, že vyhovující pozemek ve Frýdku-Místku bych nenašel, musel jsem na aukci přistoupit. Termíny se pak několikrát odkládaly, vyšel možná až čtvrtý nebo pátý.

Bývalá textilka ve Frýdku jde k zemi, lidé se bojí dalšího "betonového monstra"

Do aukce jste „přihodil" 95 milionů, byla to částka nad Vaše očekávání?

Musel jsem se s ní smířit, nic jiného mi nezbývalo.

Kdy začnete s opravami a novou výstavbou. A prozradíte termín, kdy by mohlo být vše hotovo?

Vlastně už začínáme dnes jednáními s projektanty, architekty, připravujeme výběrová řízení, žádosti o stavební povolení. Mým přáním i cílem je, aby se vše stihlo do Vánoc roku 2025. Budeme dělat vše pro to, aby se to podařilo, aby naši zákazníci dostali tradiční medové dorty, kuličky i novinky, které připravujeme, už z nové továrny.