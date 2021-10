Ve čtvrt na šest přijali operátoři informaci o pádu muže v lese a ve špatně přístupném terénu. Do Beskyd proto letěl vrtulník podruhé, tentokrát s vybavením k náročnějšímu zásahu. Na místo vyjeli také horští záchranáři.

"Před tři čtvrtě na čtyři havaroval na motocyklu pětatřicetiletý muž a po pádu stroje narazil do svodidel. Přivodil si poranění horní a dolní končetiny. Po zajištění končetinovými a celotělovou vakuovou dlahou, podání léků tlumících bolest a dalších opatřeních, byl týmem LZS šetrně transportován do ostravské fakultní nemocnice" uvedl k prvnímu výjezdu mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Dvakrát letěl vrtulník v pondělí 4. října do Starých Hamrů v Beskydech. Letečtí záchranáři v odstupu pouhé půldruhé hodiny zasahovali nejprve u zraněného motocyklisty a poté pomáhali muži s úrazem v lese.

