Beskydská festivalová sezona bude našlapaná. A začíná tvrdě. Podívejte se. Deník vybral i TOP 5 nej letních hudebních festivalů, které se letos uskuteční v Moravskoslezském kraji. Bude to jízda!

Festival FM City Fest v industriální prostřední bývalých textilních závodů Slezan ve Frýdku-Místku. | Foto: Deník/Tomáš Ptáčník

Hned první červnový pátek startuje v Beskydech letošní festivalová sezona. Ve Vyšních Lhotách a pak za týden v okresním Frýdku-Místku bude mít vskutku tvrdý začátek. Po metalu pak přijdou na řadu osvědčené, našlapané akce, samozřejmě v čele se Sweetsenfestem, FM City Festem a Ladnou Čeladnou.

„Z mého pohledu Beskydy nabízí pestré kulturní dění. A to jak ve městech, tak i na horách. Letos se například těším na Beskydské hudební léto na Ostravici, které se opět rozjíždí. Příroda a hudba je za mne magické spojení. To podle mých zkušeností při koncertování na horách oceňují i fanoušci,“ vyznává se regionální písničkářka Kaczi, která se na některých akcích objeví také.

Kamenité letos všechno zahájí

Lepší stavy, Spider X, Porta Inferi, Eufory, Salamandra, Hoväda, Panoptiko, Dark Gamballe, Bijouterrier, Kiss Forever Band (velký maďarský revival), Komunál, Trautenberk, Törr, Alkehol. Malignant Tumour, Ektomorf. To vše slibuje Kamenité Čas Rock Fest ve Vyšních Lhotách, jenž se bude konat už v pátek 2. a v sobotu 3. června pod Prašivou.

„Letos už pojedenácté a v plné síle,“ vzkazuje za organizátory Martin Šmiřák s tím, že v předprodeji jsou nadále dvoudenní permanentky za 750 i jednodenní vstupenky za 590 korun.

HellPdays s dobročinným cílem

A hned od čtvrtka 8. do soboty 10. června přijde další „náhul“, a to přímo v centru Frýdku-Místku, kam se kvůli lepší dostupnosti i servisu přestěhuje z Olešné festival HellPdays. „Komunikuji po republice s pořadateli podobných akcí a máme podobné poznatky. Rozhodující faktor je počasí! Vloni nám lilo a nepřišlo kvůli tomu pět až sedm stovek lidí. Dnes už mají snad všichni v telefonu aplikace s předpovědí a jedou, jak se říká, na poslední úder. Volno i lístky si zařizují jen pár dní předem,“ popisuje Roman Šťastný za organizátory této dobročinné přehlídky kapel. Výtěžek půjde opět Českému červenému kříži. Vloni se vybralo dvacet tisíc korun.

HellPdays se poprvé uskuteční v areálu TJ Slezan, kde na dvou scénách vystoupí osmadvacet skupin. Hlavní hvězdy? Polští veteráni TSA, němečtí metalisté Destruction, Masterplan, Holy Moses, Crystal Viper a Iron Savior. „Na každém ze tří večerů budeme dražit ocelové artefakty s podpisy kapel,“ slíbil Šťastný.

Sweetsen bude nejobsazenější

Pouze týden nato se plocha u stadionu TJ Slezan promění v dějiště největšího frýdeckomísteckého hudebního, charitativního a divadelního festivalu Sweetsenfest. „Z komorní záležitosti, která se poprvé konala pro hrstku přátel před devatenácti lety, máme dnes jednu z největších a určitě i nejoriginálnějších českých kulturních akcí. Unikátní je tím, že na ní účinkují pouze ti s vazbou na naše město. Vzdávají se nároku na honorář, nikdy nevybíráme žádné vstupné a probíhají jen sbírky na humanitární organizace,“ vysvětluje Kamil Rudolf z produkčního týmu.

Na co se lidé mohou ve čtvrtek 15., v pátek 16. a v sobotu 17. června těšit? „Bude to největší mejdan ve Frýdku-Místku, nejen na Slezanu, ale i ve Faunaparku, U Arnošta, v parku pod zámkem. Tento ročník má nejsilnější line-up v historii Sweetsenfestu,“ míní Rudolf. Největšími písmeny jsou na plakátě uvedeni Degradace, Dolls in the Factory, Kateřina Tichá & Bandjeez, Prouza, René Souček Trio, Tomáš Kočko & Orchestr. Kromě nich jsou na seznamu samozřejmě desítky dalších. Pro děti budou k dispozici výtvarné dílny, deskové hry, malování na obličeje, fotokoutek, taneční workshopy, kolotoče, skákací hrady…

Sweetsen, to bude ale i divadlo či diskuzní fórum Sweet Talks – zúčastní se římskokatolický farář Daniel Vícha, cestovatelé Hanka a Václav Šimkovi, digitální koučka Markéta Ubíková, mistr bojového umění Robin Javorek, knihkupec Jan Becher, divadelník Albert Čuba.

FM City Fest se koná už popáté

Kdo uvažuje, že se v pátek 23. a sobotu 24. června vydá za zábavou do bývalé textilky Slezan a nemá lístek, měl by si pospíšit. FM City Fest je totiž už více než z osmdesáti procent vyprodaný a pořadatelé očekávají, že „full house“, tedy plno, oznámí ještě před začátkem akce. Také oni slibují „největší párty letošního léta“ a hodlají roztančit celý Frýdek-Místek.

A to s více než třiceti vystupujícími na třech pódiích a s line-upem doslova evropského formátu, ve kterém nechybí Dubioza Kolektiv, Mig 21, Ewa Farna, Tomáš Klus, Horkýže Slíže, Calin, Mirai, Xindl X, Vypsaná Fixa, Michal Hrůza, We Are Domi či Doga.

Ladná Čeladná pro celou rodinu

„Program obsahuje zvučná jména, která netřeba představovat, i zástupce klubové a festivalové scény. Například kapela Circus Brothers loni zabodovala na Colours of Ostrava a věřím, že svými beaty roztančí i návštěvníky naší akce. Nezapomněli jsme ani na děti i jejich rodiče, mohou se těšit na ztřeštěný bejbypank v podání Kašpárka v rohlíku,“ uvádí Jindřich Vaněk, ředitel festivalu Ladná Čeladná.

Beskydská obec Čeladná jím ožije poosmé, jako obvykle v areálu zdejší školy – letos od 4. do 5. srpna. Line-up představuje mix slavných interpretů a kapel, mezi které patří Richard Müller, Laura a její tygři či Děda Mládek Illegal Band. Lákadlem bude i koncert Báry Polákové, ale také dua Emma Smetana&Jordan Haj. Místo na pódiu bude patřit i mladým písničkářům, třeba Pavlu Čadkovi s violoncellem. A chybět nebude dětská scéna.

„Jsem rád, že tento rodinný festival u nás zdomácněl a že se nám jej daří v této nesmírně těžké době udržet na vysoké úrovni. Spolu s dalšími organizátory a sponzory. Budu se těšit, až se první srpnový víkend potkáme v hojném počtu a užijeme si spolu kvalitní hudbu a zábavu,“ vzkazuje starosta Čeladné Pavol Lukša.

Další festivalové tipy z okresu:

Beskydské hudební léto

Kdy: 28. července a 25. srpna

Kde: Sepetná Resort, Hotel Sluníčko, Ostravice

Za kolik: 590 dospělí, 299 děti do 150 cm

Proč přijít: V prvním termínu účinkuje Kaczi, Michal Horák a Pokáč, ve druhém Hladnov Rock Choir a Janek Ledecký & Band.



Coal Festival 2023

Kdy: 28. až 30. července

Kde: Soběšovice

Za kolik: 890 Kč

Proč přijít: Jubilejní desátý ročník festivalu elektronické hudby pod širým nebem na písečné pláži přehrady Žermanice, desítky DJ´s a dvě scény, program je postaven na modelu zahraničních open-air festivalů, kdy se hraje již v odpoledních hodinách.



Slavnosti Jablunkov 2023

Kdy: 28. července

Kde: Městský les, amfiteátr v Jablunkově

Za kolik: 695 až 1000 Kč

Proč přijít: Regionální i světová kuchyně, oslavy přátelství, piva i dobré nálady, vystoupí Ewa Farna, Iné kafe, Vypsaná fixa, Kali a Peter Pann, Sima, Chwytak, DJ Viktor.



Vendryňský minifest

Kdy: 4. až 5. srpna

Kde: Vendryňský park

Za kolik: 159 Kč

Proč přijít: Spousta DJ´s, obrovská stage s LED panely, ohňostroj, chill zóna, hostesky, speciální doprovodný program a Michal David Revival.

TOP 5 FESTIVALŮ MS KRAJE

Vybrat pětici nejlepších hudebních festivalů nebylo snadné, vždyť se v regionu každoročně konají stovky festivalů a hudebních slavností, v konečném důsledku však hudební fanoušky a návštěvníky akcí výběr příliš nepřekvapí. Festivaly v přehledu Deníku jsou seřazeny chronologicky podle termínu konání.

1. FM City Fest (23. - 24. června)

FM City Fest 2022.Zdroj: Archiv pořadatele

Do areálu textilky Slezan ve Frýdku-Místku se každý rok sjíždí jedna velká hvězda za druhou. Ačkoli jde o stále poměrně mladý festival, dokázali si organizátoři za úvodní čtyři ročníky vybudovat vynikající renomé a kvalitu festivalu neustále zvyšovat. I proto, že pořadatelem festivalu je „jeden z nich“, frontman kapely Mirai se svým týmem. „Snažím se na FM City Festu implementovat všechno, co mě po republice na festivalech baví," popsal Mirai Navrátil klíč k úspěchu. Letos se tak do podhůří Beskyd na dva dny sjede opět více než třicet špičkových interpretů a kapel, mimo jiné Doga, Horkýže Slíže, Mig 21, Xindl X, Pokáč, Tomáš Klus, Ewa Farna, Michal Hrůza, Kali či právě Mirai. Velkou show slibuje také Speak Up zóna s nejlepšími českými stand up komiky: Štěpánem Kozubem, Petrem Jablonským, Robinem Ferrem, Kristýnou Leichtovou nebo Petrem Švancarou.

2. Beats for Love (5. - 8. července)

Beats for Love 2022, závěrečná noc.Zdroj: Deník/Jiří Baran

Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě nemůže v přehledu Deníku chybět, zvlášť když letos slaví desetileté výročí! Dolní oblast Vítkovice v Ostravě jím zahájí svou prázdninovou hudební jízdu. Oblíbený „DOV“ se loni vrátil do předcovidové návštěvnosti a organizátoři festivalu Beats for Love věří, že to letos potká i je. Napomoci tomu chtějí tím nejlepším, co elektronická taneční hudba nabízí. Do Ostravy proto pozvali jednoho z nejlepších dýdžejů posledních desetiletí z líhně talentů, Nizozemska. Přímo do Ostravy dorazí držitel ceny Grammy a král elektronické hudby Tiësto. Dorazí také jeho krajané Hardwell či kapela Blasterjaxx. Při těchto rytmech se bude otřásat v základech i samotná vysoká pec s vyhlídkou Bolt Tower.

3. Colours of Ostrava (19. - 22. července)

Hudební festival Colours of Ostrava 2022.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Přesně dva týdny po Beats se Dolní Vítkovice dočkají další hitparády a patrně nejoblíbenější akce svého druhu v České republice vůbec. A že ani zde nebude o šokující „headlinery“ nouze, je nabíledni. Zlatě Holušové a jejímu organizačnímu týmu se podařilo získat další skvělá jména. V minulosti se v Ostravě ukázali například Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP nebo Björk a letošní ročník má na to všechny předchozí opět trumfnout. S rozpočtem 200 milionů korun to ani jinak nejde. Pozvání do Ostravy z amerického Colorada přijala jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti OneRepublic nebo třeba také britská zpěvačka Ellie Goulding a spousta dalších hvězd. Velká lákadla opět slibuje také diskuzní fórum Meltingpot. Hlavním mediálním partnerem Colours se po letech stal opět Deník.

4. Štěrkovna Open Music (27. - 29. července)

Štěrkovna Open Music u hlučínského jezera.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Než se prázdniny překulí do své druhé poloviny, namíří si to davy lidí na hlučínskou Štěrkovnu. „Domů“ se totiž po krátké přestávce vrací tamní špičkový festival Štěrkovna Open Music. Po přestávce způsobené covidem a dvěma ročníky ve „vyhnanství“ ostravského Landek Parku kvůli revitalizaci hlučínského jezera se Štěrkovna Open Music vrací ve své nejryzejší podobě. A to i s laserovými efekty na jezeře a velkými hvězdami v programu. Heslo „festival mimořádných projektů“ podpořila kapela Lucie, která bude jednou z hlavních hvězd. „Usilujeme o její vystoupení asi deset let, ale čekání nelitujeme. Festival musel pro kapelu takové velikosti dorůst. Navíc se sami ozvali, že chtějí přijet. To se poslouchalo hezky," uvedl za pořadatele David Moravec. Lucii doplní Mirai, Tata Bojs, Anna K., UDG, Pražský výběr, Pokáč, Horkýže Slíže, Adam Ďurica, Mig 21, Xindl X nebo třeba Chinaski.

5. Hrady.cz v Hradci nad Moravicí (18. - 19. srpna)

Hrady.czZdroj: Hrady.cz

Mezi osmičkou tuzemských hradů, které v létě ožijí vedle tradičních návštěvníků také těmi hudebními, se už neodmyslitelně nachází také Hradec nad Moravicí na Opavsku. Také tam pořadatelé festivalového kolotoče se zažitou značkou Hrady.cz každoročně „vozí“ ta největší lákadla z české a slovenské hudební scény. Také pro letošek sestavili opět „napráskaný“ program, posuďte sami: Kabát, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name, Tomáš Klus, Anna K., Kryštof, Majk Spirit či Michal Hrůza a další. Předposlední srpnový prodloužený víkend by si hudební příznivci měli vyhradit pro Hradec nad Moravicí. A komu by náhodou termín nevyhovoval, může o týden později využít totožného programu na dalším moravském hradě, Bouzově.