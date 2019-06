„Rekonstrukce se týká bazénové vzduchotechniky a osvětlovací soustavy. Přibližná cena je přes dva miliony korun,“ uvedl Marcel Čmiel, místostarosta obce. Provoz by měl být obnoven v polovině září. Další etapa rekonstrukce se připravuje na příští léto 2020, kdy chce obec opravit podlahy a obklady v bazénové hale.

Uzavřen bude kvůli pravidelné údržbě také bazén v Brušperku, a to od 29. června do 28. července. Ve Fry Relax Centru ve Fryčovicích ukončili provoz bazénu už 21. června a bazén bude uzavřen po celé období prázdnin. Krytý bazén Stars v Třinci zavřou od 22. července do 9. srpna. „V době uzavření budeme dělat běžné roční opravy,“ uvedl Radek Kyselý, vedoucí provozu bazénu. Bazén SŠ řemesel ve Frýdku-Místku ještě přesný termín uzavření neví. Provozovatelé doporučují sledovat aktuální informace na webu bazénu.