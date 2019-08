Nejen bezplatnou MHD, ale také výhodnou dopravu speciálním taxíkem budou moci od podzimu využívat senioři ve Frýdku-Místku. Město už hledá dodavatelskou firmu, která se o provoz senior taxi postará.

Senior taxi. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Přeprava poslouží lidem starším 70 let k dopravě do předem vyjmenovaných cílových míst – řadí se mezi ně zdravotnická zařízení, úřady, pobočky pošty, autobusové a vlakové nádraží nebo hřbitovy, a to vše jen na území města. Služba bude poskytována každý pracovní den v době od 6 do 14 hodin, a to klientům, kteří budou mít průkazku od magistrátu.